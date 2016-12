¿Qué pasará con los Episodios VIII y IX tras la muerte de Carrie Fisher?

Cuando Disney anunció que Carrie Fisher volvería a interpretar a la Princesa Leia en la nueva trilogía de "Star Wars", miles de seguidores mostraron su entusiasmo ante la noticia.

Fue así que 32 años después de haber estrenado "Return of the Jedi", Carrie Fisher volvió a la pantalla grande con su emblemático personaje en el Episodio VII: "The Force Awakens".



Sin embargo, con su muerte muchos fans se preguntan qué pasará con los Episodios VIII y IX.

CARRIE FISHER VOLVERÁ EN EL EPISODIO VIII

Según informó la cuenta de "Star Wars" en Twitter, el rodaje del Episodio VIII concluyó el 22 de julio pasado, por lo que Carrie Fisher podrá ser vista nuevamente como la princesa Leia Organa en la película que se estrenará el 15 de diciembre del próximo año.

Final slate of the final shot. VIII is officially wrapped. Cannot wait to share it with you all! -@rianjohnsonpic.twitter.com/l4Apk0Ro4i