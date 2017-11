Al escuchar Fifth Harmony, mi mujer interior se enciende: Sam Smith.

Ciudad de México

Sam Smith aprovechó su visita al famoso Carpool Karoke de James Corden para cantar sus canciones, hablar de su boda y compartir su fanatismo por Fifth Harmony.

"Dios mío, cuando las escucho me siento libre, me siento vivo, siento que la mujer en mí se enciende", le contó el cantante al conductor del programa The Late Late Show.

Minutos después, James Corden estacionó el auto y las chicas de Fifht Harmony subieron rápidamente a la camioneta para sorprender al intérprete de "stay With Me".

Después de hablar por un rato, todos unieron sus voces para interpretar "Work from Home".

A lo largo del video, Smith interpretó canciones de su nuevo disco "The Thrill of it All", mismo que se estrena este viernes 3 de noviembre.

Aquí te dejamos el video completo.



