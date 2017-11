Así suena el tema de apertura de Stranger Things en cumbia.

Ciudad de México

La popularidad de Stranger Things continúa y un usuario en YouTube hizo una cumbia de la canción principal de la exitosa serie.

El tema original, compuesto por Kylie Dixon y Michael Stein, fue 'mezclado' al puro estilo de cumbia por el usuario "Cumbia Drive".

El video de un minuto con 46 segundos está acompañado en pequeños fragmentos con voces de los protagonistas.

La canción de apertura de la serie de Netflix también se caracteriza por tener 'aires ochenteros' y canciones como "I Can Save Them", "Scars", "Chicago", "On The Bus", entre otras, forman parte del soundtrack de la recién estrenada temporada 2.

Aquí te dejamos el video.



