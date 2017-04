Kim Kardashian sustituye a la Virgen María en veladora

Ciudad de México

Kim Kardashian puso a la venta algunas veladoras en las que sustituyó el rostro de la Virgen María por el suyo, este objeto tiene un precio de 18 dólares.

La estrella de E! Entertainment promociona su tienda de objetos en internet kimoji.com en donde se pueden adquirir ceniceros, carcasas e inflables con alguna imagen de las Kardashian.









La imagen de Kim como la virgen no fue del gusto de los usuarios de redes sociales, quienes la criticaron por burlarse.

"No creo que sea un emoji divertido, para los católicos la Virgen María es Sagrada".

@KimKardashian I don't think this is a fun emoji, for Catholics the Virgin Mary is Sacred. — Paola Andrea Roa (@pioroa) 20 de abril de 2017





"Yo no soy religiosa o espiritual, pero incluso me parece inadecuado. ¿En serio?".

@KimKardashian I'm not religious or spiritual but even I find this inappropriate. Seriously? How did this get past your pr team? — Jessica T Carroll (@jntenbroeck) 20 de abril de 2017





"Es una falta de respeto jugar con imágenes sagradas".

@KimKardashian It is a disrespect to play with sacred images 👎🏾👎🏾👎🏾

— SusiieMac (@SusiieMc) 20 de abril de 2017





