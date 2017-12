Demi Lovato sorprende con traje de baño escotado

Ciudad de México

La cantante y actriz Demi Lovato soprendió a todos su fans al compartir una foto en su cuenta de Instagram, donde está posando en un traje de baño escotado.

La intérprete de "Échame la culpa" escribió "enamorada de este traje de baño"

Las reacciones no se hicieron esperar y hasta el momento, la foto tiene más de tres millones de me gusta y cerca de 40 mil comentarios. No es la primera vez que la cantante comparte una foto así.

Hace una semana publicó una foto donde está posando con una prenda también escotada, la cual generó diversas reacciones entre sus fans.

💋 Una publicación compartida de Demi Lovato (@ddlovato) el Dic 20, 2017 at 5:29 PST

La también actriz está promocionando su reciente sencillo musical "Tell me you love me", el cual cuenta con más de 50 millones de reproducciones en Youtube.

Demi Lovato tuvo una colaboración con el puertorriqueño Luis Fonsi en la canción "Échame la culpa" donde canta en español y en inglés, el tema se volvió rápidamente un éxtio.

Te compartimos la canción.

