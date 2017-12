Criss Angel olvida a Belinda ¿con su ex esposa?

Tal parece que el amor por Belinda ya terminó y Criss Angel ahora comparte fotografías con su nuevo amor.

Aunque, en realidad, la mujer que aparece en las imágenes no es una persona nueva en su vida. En redes sociales, el famoso ilusionista demuestra nuevamente su cariño por la actriz Shaunyl Benson, su ex esposa.

TE RECOMENDAMOS: Belinda terminó su relación con Criss Angel

A través de Instagram, compartió varias fotografías en las que aparece celebrando las fiestas navideñas en compañía de Benson y su pequeño hijo.

"Feliz Navidad a todos con mucho amor, salud y felicidad. Amor. El mejor regalo de todos", escribió en una de las imágenes.

En otra, el también escapista escribió que Benson "sinceramente aprecia todo lo que hago".

Mira aquí las fotografías que publicó:



Merry Christmas to all with much love, health and happiness. #love The greatest gift of all❤️ pic.twitter.com/LrzswiAAN0