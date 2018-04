Eugenio Derbez ejerce el poder que le da la producción

Ciudad de México

Romper los muros a través del arte, pero sobre todo desvanecer los estereotipos que Hollywood tiene respecto a los latinos en la pantalla grande, son dos de las razones por las que Eugenio Derbez produce películas en Estados Unidos, en las que tiene la oportunidad de ponerlos como héroes de la historia y no como "los criminales" que usualmente hacen acto de presencia en las historias de aquel país.

"En este tiempo de tanta división y odio en el mundo, donde en vez de unirnos están levantando muros, creo que es importante tirarlos con arte, con amor e ingenio", dijo Derbez, minutos después de recibir un reconocimiento en honor a su trayectoria, como parte de las actividades de los Premios Platino, que este año se celebran en la Riviera Maya.

"Por eso trato de hacer mis propias películas en Estados Unidos, muchos se preguntan por qué produzco cine, no es que me guste mucho; honestamente, me gusta más la parte creativa, pero producir me brinda poder para hacer lo que quiero", agregó el actor, quien el próximo domingo será el maestro de ceremonias de este evento anual de cine.

El mejor ejemplo de su postura en Hollywood es Overboard (Hombre al agua), el remake de la película que hace algunas décadas protagonizaron Kurt Russell y Goldie Hawn, y para la cual cambió el género de los protagonistas, así que es él quien da vida a un magnate que pierde la memoria y se relaciona con una de sus trabajadoras (Anna Farris).

"Decidimos cambiarle el género al personaje, porque estoy cansado de que el latino en Hollywood siempre está etiquetado, siempre nos ponen en las historias estadunidenses como los criminales, narcotraficantes o pandilleros; en el mejor de los casos nos ponen como jardineros", comentó el director.

"Eso es lo único que vemos en la pantalla de Hollywood, siempre que me llamaban era lo mismo, por eso estoy intentando cambiar esto desde mi trinchera", concluyó Derbez.









DAPR