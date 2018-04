Derbez desea cambiar la imagen del latino en Hollywood

Ciudad de México

Producir cine en Estados Unidos le brinda a Eugenio Derbez el poder de tomar decisiones sobre las historias que desea contar en la pantalla grande, tal como lo hizo recientemente en Overboard, cinta con la que busca romper las etiquetas de la imagen del latino en el cine de Hollywood.

"Muchos se preguntan por qué produzco cine, no es que me guste mucho, me gusta más la parte creativa, pero producir me brinda poder para hacer lo que quiero", dijo Eugenio Derbez, luego de recibir un reconocimiento especial en honor a su trabajo en cine, esto como parte de las actividades de Premios Platino.

TE RECOMENDAMOS: Maná se presentará en los Premios Platino

"La imagen del latino en el cine de Estados Unidos es el criminal y en el mejor de los casos el jardinero, cada que me ofrecían un papel era lo mismo, eso es lo único que vemos, por eso ahora estoy intentando cambiar esto desde mi trinchera", dijo el director y actor.

En el mismo evento se reconoció también la trayectoria de Daniela Vega, la protagonista de Una mujer fantástica, recién ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera; Daniela es también la primera mujer transgénero que se convirtió en presentadora del Oscar.

ERV