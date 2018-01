Ed Sheeran aparece en los Simpson en parodia de ‘La La Land’.

En un nuevo episodio de Los Simpsons, Lisa se enamora de un pianista de jazz llamado Brendan (quien es Ed Sheeran, el cantante invitado).

El capítulo se estrenó en Fox al mismo tiempo que se celebraba la 75 edición de los Globos de Oro.

TE RECOMENDAMOS: Los Simpson se suman al apoyo de Puerto Rico

El último episodio de la temporada 29 de la serie animada se trató de una parodia de la película musical La La Land.

"Haw-Haw Land" fue el título de esta nueva aventura donde Lisa se encuentra en un triángulo amoroso con el personaje de Nelson y Sheeran.

Aquí te dejamos algunos cameos del cantante pelirrojo en Los Simpson.



here's the clips of Ed on the Simpsons 1/4 pic.twitter.com/XMoIUL9S9c