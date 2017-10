Los Simpson se suman al apoyo de Puerto Rico

Matt Selman, productor ejecutivo de Los Simpson, compartió una imagen en sus redes sociales de esta famosa familia amarilla sosteniendo la bandera de Puerto Rico.

Tras el paso del huracán 'María', este país quedó afectado, por lo que diversas figuras públicas se han sumado al apoyo.

Jennifer Lopez, Marc Anthony, Kany García y Kim Kardashian son sólo algunos famosos que han pedido o hecho donaciones para la restauración de la isla.

Por su parte, el presidente estadunidense, Donald Trump dedicó trofeo de torneo de golf a las víctimas de los huracanes más recientes.

How you can help... #TheSimpsonspic.twitter.com/QE73mTbyLK