Dustin, de Stranger Things, le 'hizo el día' a este museo de EU

Gracias a Dustin, personaje de Stranger Things, el Museo de Ciencia de Minnesota venderá una sudadera especial para los fans.

¿Pero cuál es la relación? Resulta que Gaten Matazazzo, quien da vida a Dustin, apareció con una sudadera con el dibujo de un Brontosaurus y la leyenda "The Science Museum of Minnesota" en el primer capítulo de la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix.

Stranger Things fans: Check out what Dustin is wearing in season 2, episode 1! Yes, we want one too. Working on it! #StrangerThings2pic.twitter.com/Q8JNrUiwOl — Science Museum of MN (@sciencemuseummn) 27 de octubre de 2017

Al instante, el museo comenzó a recibir cientos de solicitudes para saber si vendían dicha sudadera por lo que el museo dio a conocer que ya estaba trabajando en ella.

Tras la noticia, la sala que se centra en temas de tecnología, ciencias naturales y ciencias físicas, agradeció al joven actor por hacer "su día".

"Ey Dustin, ¿cuándo tienes tiempo de venir por una de estas a nuestro museo? ¡Gracías por hacer nuestro día! #StrangerThings", fue el mensaje que le enviaron a Matarazzo.

.@GatenM123 Dude, when did Dustin have time to pick up one of our Science Museum hoodies? Thanks for making our day! #StrangerThings — Science Museum of MN (@sciencemuseummn) 28 de octubre de 2017

Por otra parte, el museo, que se fundó en 1907 en Estados Unidos, informó que aquellas personas interesadas en saber cuándo estarán disponibles se pueden registrar en su lista de correo para ser los primeros en obtenerlas.



We're bringing these back! Sign up for our email list at https://t.co/n23KVAfUiL and be the first to know when they're available. https://t.co/L3NkbVCFTu — Science Museum of MN (@sciencemuseummn) 28 de octubre de 2017

