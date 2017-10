Diseñadora defiende a Harvey Weinstein; luego se disculpa

La diseñadora estadunidense Donna Karan defendió Harvey Weinstein, el productor de Hollywood acusado de acoso sexual, lo que le valió un diluvio de críticas y llamados al boicot de la marca que lleva su nombre; ante ello, Karan tuvo que ofrecer disculpas.

Entrevistada el domingo de noche en la alfombra roja de los CineFashion Film Awards, Karan sorprendió al sugerir que las víctimas de su gran amigo Weinstein quizás se merecían ese tratamiento por la forma en que se vestían.

"Miras por todo el mundo hoy y cómo las mujeres están vistiéndose y qué es lo que están buscando al presentarse a sí mismas de esa manera. ¿Qué están buscando? Problemas", dijo Karan, fundadora de la marca DKNY.

"¿Estamos pidiéndolo al presentar toda la sensualidad y toda la sexualidad?", sostuvo.

"Harvey ha hecho cosas fantásticas", destacó Karan en la alfombra roja, y agregó que el productor y su esposa Georgina Chapman, cofundadora de la marca Marchesa, "son gente maravillosa".

Los comentarios de Karan tuvieron lugar horas después del despido de Weinstein por parte del consejo de administración de su productora, The Weinstein Company.

Sus declaraciones hicieron explotar las redes sociales. Una de las reacciones más fuertes fue la de la actriz Rose McGowan, que según el diario The New York Times llegó a un acuerdo amistoso con Weinstein en 1997, luego de que el productor tuvo un comportamiento inapropiado con ella.

"Donna Karan, eres DEPLORABLE", tuiteó el lunes la actriz de 44 años. "Ayudar e incitar es un crimen moral. Eres escoria en un vestido sofisticado".

Donna Karan you are a DEPLORABLE Aiding and abetting is a moral crime. You are scum in a fancy dress pic.twitter.com/Vze7lnpdvj

Karan se excusó el lunes en un comunicado.

"Mis declaraciones fueron sacadas de contexto y no representan lo que siento sobre la situación que concierne a Harvey Weinstein", sostuvo.

"Creo que el acoso sexual no es aceptable y que se trata de un problema que debe ser tratado de una vez por todas, sea quien sea la persona concernida", afirmó.

Pero las excusas no bastaron para muchos internautas que el martes seguían expresando su furia por las declaraciones de la diseñadora neoyorquina de 69 años. Muchos llamaban a boicotear sus productos.

La creadora ya no está implicada en la gestión de las marcas Donna Karan y DKNY, que vendió en 2001 al grupo de lujo LVMH, y que éste cedió luego en 2016 a G-III Apparel Group.

Karan dejó de ejercer funciones en el seno de estros grupos en 2015, para concentrarse en su marca Urban Zen.

"No habrá más Donna Karan para mí", tuiteó la actriz estadunidense Mia Farrow.

No more Donna Karan for me https://t.co/QsflmGq7hz

"Para @dkny ¿Cuántas chicas de 17 años has vestido para que estén, en tus palabras, 'pidiéndolo'?", le preguntó el chef Anthony Bourdain en Twitter, y adjuntó una foto de una provocadora publicidad de la marca con una jovencita de medias negras semitransparentes con liga de encaje sentada sobre una mesa, junto a un hombre que la acaricia.

To @dkny How many seventeen year olds have you dressed like they are, in your words, "asking for it "? https://t.co/oYyO9tfFKzpic.twitter.com/Fck0h5m13R