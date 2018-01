El playlist para recordar a Dolores O'Riordan

Ciudad de México

Dolores O'Riordan falleció a los 46 años este día y para recordar su legado musical, preparamos un playlist con sus canciones más emblemáticas.

La agrupación The Cranberries saltó a la fama en los años 90s y muchas de sus melodías siguen presentes hasta nuestros días.

TE RECOMENDAMOS: Murió Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries

Aquí te dejamos algunas de esas canciones que han logrado quedarse en la memoria de los miles de fans.

1. "Zombie" del álbum No Need to Argue (1994)

2. “Linger” del álbum Everybody Else Is Doing It, So Wy Can't We? (1993)

3. “Dreams” del álbum Everybody Else Is Doing It, So Wy Can´t We? (1993)

4. “Just My Imagination” del álbum Bury the Hatchet (1999)

5. “Promises” del álbum Bury the Hatchet (1999)

DAPR