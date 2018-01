Especial navideño de Doctor Who estará en cines de México

Ciudad de México

Twice upon a time, el especial navideño de Doctor Who que representa la despedida de Peter Capaldi como el decimosegundo doctor en la historia de la serie, llegará a los cines de México.

El episodio, que fue transmitido el 25 de diciembre sólo en la televisión de Reino Unido, se presentará en 98 complejos en 34 ciudades del país como parte del Contenido Alternativo de Cinépolis.

TE RECOMENDAMOS: Así luce Jodie Whittaker como la primera mujer 'Doctor Who'

Peter Capaldi, quien se convirtió en el afamado "Doctor" en 2013, se despide de dicho personaje con este especial que muestra la regeneración del protagonista que da paso a Jodie Whittaker, el decimotercer galeno de la serie que por primera vez será interpretado por una mujer.

Asimismo, el capítulo Twice upon a time, que se desarrolla en la Primera Guerra Mundial, cierra los eventos ocurridos en The Doctor Falls, por lo que se podrá disfrutar del primer doctor y el actual, conectando el principio con el final de la mitología whoviana.

De acuerdo con un comunicado, este episodio también supone el último escrito por Steven Moffatm, "showrunner" de la serie desde hace siete años. En su lugar llega Chris Chibnall.





DAPR