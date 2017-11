Así luce Jodie Whittaker como la primera mujer 'Doctor Who'

La primera imagen de la actriz Jodie Whittaker como la nueva Doctor Who, en la que se ve vistiendo pantalones verde azulado tipo pescador, se reveló este jueves por parte de la BBC Worldwide.

En la imagen se aprecia a Whittaker, quien tiene como accesorio unos tirantes amarillos, así como un jersey a rayas y una gabardina larga, se indicó en un comunicado de prensa.

TE RECOMENDAMOS: Por primera vez, Doctor Who será una mujer

La vestimenta se completa con botas marrones, calcetines a rayas azules y turquesas y unos pendientes, en la parte superior e inferior de la oreja izquierda.

Whittaker, la estrella de Black mirror y primera doctora en el universo de Doctor Who, ya ha comenzado a filmar como el décimo tercer Señor del Tiempo y muy pronto América Latina sabrá dónde aterrizará la "Tardis".

La serie, una de las longevas en la televisión, narra las aventuras del "Doctor", un viajero en el tiempo y espacio, quien a través de una máquina viaja a diversos universos para salvar civilizaciones.



New series. New Doctor. New look! #DoctorWhopic.twitter.com/0zIew8QiuS