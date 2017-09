Diego Luna organiza centro de acopio en Polanco.

Ciudad de México

Ante el sismo de 7.1 que sacudió a la Ciudad de México, el actor Diego Luna organiza un centro de acopio en Polanco con el cineasta Oliver Castro en la calle Lago Tanganika número 67.

"Es un dolor que todos tenemos, y me enorgullece ver a la gente solidaria abrazándose entre ellos sin conocerse, buscando cómo apoyar a otros, afortunadamente muchos no perdimos nuestras casas, pero hay que pensar en los que no corrieron con esa suerte y apoyarlos", dijo el actor a MILENIO, quien hizo la iniciativa en compañía de Oliver Castro.

El centro de acopio estará recibiendo todo tipo de víveres, entre ellos: medicamentos, mantas y herramientas para los rescatistas.

Hasta el momento, también los vecinos se sumaron al centro de acopio que funcionará las 24 horas.

"La idea es aprovechar que esta zona es de fácil acceso y aquí todos pueden venir, las camionetas de cine están siendo las que están llevando el apoyo a albergues y hospitales, estoy maravillado porque todos estamos uniendo esfuerzos, motociclistas voluntarios también se han acercado", concluyó Oliver Castro.

Estamos en el Foro Tanganica 67 recibiendo todo tipo de ayuda, nosotros la organizamos y la distribuimos. SÚMATE!! Lago Tanganica 67 en Polanco Una publicación compartida de diegoluna_ (@diegoluna_) el 20 de Sep de 2017 a la(s) 11:23 PDT

Aquí estamos recibiendo ya la ayuda y distribuyéndola. Lago Tanganica 67 en Polanco. A un lado del sams. Pasen la voz!! Una publicación compartida de diegoluna_ (@diegoluna_) el 20 de Sep de 2017 a la(s) 1:08 PDT

DAPR