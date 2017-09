Famosos mandan mensajes de solidaridad a México

Las estrellas de la música, el cine y la televisión lamentaron los hechos ocurridos esta tarde en el centro de la República que dejó al menos 54 muertos, derrumbes y caos vial.

TE RECOMENDAMOS: Epicentro del sismo fue a 120 kilómetros de la CdMx

Ricky Martin

"México mucha fuerza, estoy con ustedes".

Shawn Mendes

"Siento lo que ha sucedido en la ciudad de México. Esperanza de que todo el mundo está bien".

So sorry about what has happened in Mexico City. Hope everyone is okay x