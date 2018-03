Por depresión, Eugenia Cauduro subió 30 kilos

Ciudad de México

Eugenia Cauduro reconoció que la depresión la llevó a subir 30 kilos, por lo que actualmente mantiene un estilo de vida que la ayude a adelgazar.

La actriz, conocida por telenovelas como Nunca te olvidaré y Abismo de pasión, dijo al programa Hoy que ya logró reducir parte de su grasa corporal; sin embargo, la batalla contra el sobrepeso no ha sido sencilla.

"Ahí voy muy bien. De repente sí tengo mis recaídas, pero lo voy a lograr, ya lo voy logrando poco a poco", dijo la actriz de 50 años al programa de televisión.

Según contó, una fan le llamó la atención, y fue hasta ese momento que ella tomó consciencia de su aumento de peso.

"[Mi fan] me escribió un día 'me fallaste, eras mi ícono a seguir y engordaste muchísimo'. A esta persona yo quiero darle las gracias porque me ha motivado muchísimo, me hizo entender —en medio de una depresión que pasé en mi vida y por eso subí de kilos— que estoy presente ante los ojos de mucha gente que me quiere", relató.

Sobre lo difícil que ha sido este proceso para ella, señaló que "es bien difícil salir de una espiral que durante mucho tiempo estuviste girando hacia abajo, hacia abajo, y entonces vuelven a presentarse obstáculos en el camino cuando quieres ir hacia arriba".

