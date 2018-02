Le "llueven balas" a Deadpool en nuevo póster.

"Toma tu pasión. Y haz que suceda", con esta frase Ryan Reynolds promocionó el nuevo póster de Deadpool 2.

El actor compartió la imagen en sus redes sociales y podemos ver al famoso personaje de Marvel recargado sobre una silla mientras cientos de balas caen sobre él.

La película está dirigida por David Leitch y también estará protagonizada por Zazie Beets y T. J. Miller.

El primer tráiler de este filme podremos disfrutarlo próximamente en las salas de cine previo a la proyección de Black Panther.

Deadpool 2 llegará con nuevos enemigos y aliados como Domino, una mercenaria que le dará mayor protagonismo a las mujeres en los filmes de superhéroes el próximo 18 de mayo.

Aquí te dejamos la imagen.



Take your passion. And make it happen. #Deadpoolpic.twitter.com/7MY7z7x6pj