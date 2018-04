DC Comics fracasa al intentar burlarse de Ryan Reynolds

Luego del chiste hacia DC Comics por parte de Deadpool en su último tráiler, el estudio intentó regresarle una cucharada de su propio chocolate a Ryan Reynolds.

Fue a través del Twitter de Teen Titans Go que DC Comics le respondió al actor de Marvel.

"Hey Ryan Reynolds, vimos el nuevo tráiler de Deadpool. Nunca olvides que antes de volverte un personaje de Marvel, fuiste parte del universo de DC Comics. #TeenTitansGoMovie", se lee en el mensaje.

Hey @VancityReynolds, caught your new @deadpoolmovie trailer. Never forget - before you became a @Marvel character, you were a part of the @DCComics universe. #TeenTitansGOMoviepic.twitter.com/vmrBms0I8h