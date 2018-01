'La Estética del crimen' le da la bienvenida a Daniela Luján.

Ciudad de México

La obra de teatro interactiva La Estética del crimen tuvo una función especial en la cual le dio la bienvenida a la actriz Daniela Luján, quien se sumó al elenco para dar vida Bárbara Yáñez, quien fue la elegida por el público como la culpable del asesinato de Isabel Pratz.

Al término de la función, la actriz se dijo contenta por unirse a "una gran familia" y manifestó su entusiasmo por participar en la obra:

"Estoy feliz porque La Estética del crimen me llamaba mucho la atención desde que me enteré que la iban a poner en México y casi un año después de que están en cartelera me integro, así que estoy feliz de ser asesina por unos días", comentó en entrevista.

Luján destacó que disfrutó la participación de la gente, en especial la de los niños que unieron como testigos del caso.

"Fue increíble verlos participar porque podemos jugar con ellos y creo que eso es parte del encanto de esta obra. Compartir y escucharlos porque generalmente no lo hacemos siempre; están a oscuras entre las penumbras y ahora el público es el protagonista que elige el rumbo de la historia", expresó.

Al debut acudieron como padrinos los actores Sergio Mayer e Issabela Camil, quienes felicitaron a la compañía por el ejercicio actoral que realizó el elenco conformado por Carlos Rangel, Ceci Ponce, Miguel Conde, Omar Medina, Mario Alberto Monroy.

Issabela expresó su opinión sobre el elenco: "es delicioso ver como cada uno de ustedes maneja maravillosamente la comedia ".

Mientras que Sergio, celebró que existan obras de teatro que inviten al público a reírse y destacó que es lo que México necesita.

"Es momento de darle continuidad a la cultura y al teatro en México, ver este tipo de ejercicio que nos entretenga y nos hagan reír ante las cosas negativas que están ocurriendo en nuestro país, eso es lo que falta".





DAPR