La crítica me fortalece y me motiva: Sergio Mayer.

Ciudad de México

Sergio Mayer, quien fue nombrado coordinador de Morena para el distrito 6 de la CDMX, se perfila para ser candidato a diputado federal este 2018 y destacó que no le importa la crítica que ha recibido pues esta sólo fortalece su motivación de seguir.

"He sido blanco de críticas, no han parado en redes sociales por haber levantado la mano y decir 'quiero participar en la vida política de mi país'" dijo el productor de Sólo para mujeres, quien además aseguró que: "no me importan las críticas, de hecho me fortalecen y me motivan a continuar".

Mayer, quien asistió como padrino del debut de la actriz Daniela Luján en la obra Estética del crimen, destacó en entrevista con los medios que le parece "maravilloso "que todos puedan expresarse: "Somos un país libre y soberano y qué bueno que todos podamos expresar nuestras opiniones.

Sin embargo consideró también "lamentable" la reacción de algunas personas al criticar sin "involucrarse a hacer un cambio".

"Nos quejamos todo el tiempo de los políticos y sin embargo cuando viene alguien de otro perfil lo juzgamos por si tiene o no la preparación; yo por eso estoy participando en la política, porque no me gusta cómo se hacen las cosas en mi país y quiero hacer un cambio".

Además añadió que "Yo no soy político, soy un ciudadano queriendo hacer política y ojalá todos tengamos ese compromiso por México, en lugar de criticar a los que quieren cambiarlo", comentó.

Sobre si sacrificaría su carrera artística para enfocarse a sus labores políticas, en caso de ser elegido como diputado federal, Sergio dijo que: "por supuesto que sí".

Por último, el actor señaló que espera que la gente pueda comprender "el trabajo que queremos hacer".





Claves:

El actor anunció en su cuenta de Twitter que dará un mensaje importante el 15 de enero a medio día.

Sergio comentó que no le teme al fracaso político pues en su vida ha aprendido mucho de esto.

Destacó también que le gustaría apoyar al sector periodístico en el ámbito político.