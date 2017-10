Cine latino avanza a pasos sólidos y firmes: actores

Ciudad de México

El cine latino avanza a pasos sólidos y firmes para la consolidación de su mejor época, coincidieron los actores mexicanos Mariana Treviño y Christopher Von Uckermann, protagonistas de la cinta Cómo cortar a tu patán.

"No podemos decir que es la mejor época del cine mexicano, pero sí podemos decir que se ha abierto un abanico de grandes producciones, con grandes actores, directores e historias", señalaron.

TE RECOMENDAMOS: 'Cómo cortar a tu patán' llega a los cines en México y EU

La comedia que se estrenará el próximo viernes en cines de Estados Unidos y México es protagonizada por estos dos histriones junto con Camila Sodi y Sebastián Zurita.

En la película, Treviño, quien participa también en la serie Club de Cuervos, actúa como una joven experta en las relaciones amorosas y en alejar a patanes de las relaciones sentimentales.

El filme de aventuras personales con numerosas escenas de humor se filmó en lugares icónicos de la Ciudad de México, con fotografía y dirección de Gabriela Tagliavini.

Sobre el cine latino, Uckermann comentó que crece de forma sólida y sostenida. "En la actualidad hay mucho de comedia y con muy buenos productos con mucha honestidad que, como éste, buscan ser más entretenimiento y que la gente se olvide de sus problemas".

Treviño señaló que para estos tiempos difíciles que se viven en el mundo películas como éstas "nos permiten observarnos a nosotros mismos y en eso el cine nos ayuda a tomar conciencia de nuestras acciones y de nuestras busquedas internas".

Uckermann reconoció que se identificó mucho con su personaje. "Soy vegetariano, me gustan las aventuras extremas y respecto a las redes sociales no comparto fotos, y me gustó ser bueno, aunque sí en el pasado he sido patán", aclaró tras soltar una sonrisa.

Treviño también participó en la filmación de la más reciente película de Eugenio Derbez que se filmó en Canadá sobre una nueva versión de la cinta Over board, mientras que Uckermann estrenará en enero El hubiera no existe, una película en la que participa junto con Ana Serradilla.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué dice la crítica de Blade Runner 2049?

El actor compartió que le gustaría actuar al lado de Christopher Woltz, el ganador del Oscar y de cintas como Bastardos sin gloria; además hacer cine en Estados Unidos o Italia o cualquier parte en donde se dé la oportunidad para convertirse en "un actor cosmopolita".

Treviño remató: "Uckermann me robó la idea, yo quería decir lo mismo, así que por favor me lo pones adjudicado y firmado, que eso también quiero para mí".





DAPR