‘Cómo cortar a tu patán’ llega a los cines en México y EU

México

Durante siete años la directora Gabriela Tagliavini y el productor Leonardo Zimbrón trabajaron para materializar la filmación de una historia en la que su protagonista pudiera cambiar el estereotipo: no buscar el amor, sino querer terminar a una pareja nociva. Cómo cortar a tu patán fue el resultado y tendrá un logro extra, un estreno simultáneo en EU y México.

El 13 de octubre la producción de Trasciende Films llegará a Los Ángeles y a la República Mexicana. Directora y productor están conscientes de que esta inusual corrida obedece a las puertas que ha abierto el trabajo de otros mexicanos en el vecino del norte, como Eugenio Derbez, Salma Hayek o el filme Amor a primera visa.

“El humor mexicano exporta bien, empezando por la franja latina. Estrenamos el mismo día que en Estados Unidos, cosa que no es común y que no es fácil porque los tiempos no se dan. Muchas veces los distribuidores norteamericanos esperan a ver cómo les va en Mexico para llevarla. Esta película tiene un tema universal y la entiende cualquier cultura, es un high concept”, asegura el productor a ¡hey!

“La estrategia es conforme le va yendo, van creciendo las pantallas, por ahora (en Estados Unidos) son poco más de 100, es un logro para una película hablada totalmente en español y para la comedia, que viaja menos, porque es muy local. Estrenar allá habla de que la comunidad latina es más poderosa y gana espacios”, añade Zimbrón.

El filme significa también el regreso de la cineasta Gabriela Tagliavini a rodar en nuestro país, sitio en el que encuentra todas las facilidades creativas para llevar a cabo sus proyectos, lo que incluye la elección de los actores en base a la química que tienen y no solo su valor comercial en taquilla, como sucede en EU.

“La diferencia entre Mexico y Estados Unidos es que allá hay muchos no, les preocupa la parte de marketing, de no decir malas palabras o mostrar ciertas cosas; en cambio aquí puedes hacer cosas creativas o como en Ladies Night que había animaciones. Hay un gran respeto al director de parte de los productores, que no hay tanto en EU.

“Allá se preocupan más por el dinero, ahorrar, ese sistema no genera mejores películas, porque tienen tantas reglas que no puedes crear y estar en el momento. También es importante poder improvisar, que allá es no, porque te dicen: ‘este es el guion y tienes que decirlo cómo está en la página’, y no es así porque hay que dejar aportar al actor”, considera Tagliavini.

CLAVES

MIEDO AL COMPROMISO

Hace siete años, la historia era de un hombre que le tenía miedo al amor; sin embargo, Tagliavini y Zimbrón apostaron por la visión femenina.

“Eso ya lo habíamos visto, lo que no es una mujer que tiene miedo al compromiso”, destacó el equipo de producción.

Por tal razón, Leonardo y Gabriela coincidieron “en cambiar la idea original, porque el caso de las mujeres no está tan explorado”.