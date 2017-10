‘Vuelven’ alista su estreno con la recomendación de Stephen King

Ciudad de México

Cuando Stephen King lanzó el tweet en el que recomendó a sus seguidores ver la película Vuelven, la directora Issa López se sorprendió, no solo por el alcance que su trabajo podría tener en cartelera con el comentario del maestro del suspenso, también porque se trata de un cineasta que, de alguna forma, influyó su obra y que admira de años atrás.

"Iba en un auto, no manejaba yo, pero de pronto recibí una llamada y me dijeron métete al Twitter, lo hice y encontré su tweet de inmediato y pegué un grito tal, que el conductor se detuvo a preguntar si estaba bien, pensó que me estaba muriendo, pero cuando recuperé el aliento dije que todo estaba increíblemente bien", recordó Issa.

"Más allá de todo lo que venga o no con este tweet, lo increíble es que tu héroe personal se haya fumado dos horas de tu chamba y al final haya dicho que le gustó, implica que más gente la vea, es como decir 'mi querido diario, después de esto ya me puedo morir tranquila", es muy bonito y muy impactante", dijo la cineasta en conferencia de prensa.

Vuelven es una historia de horror y fantasía que pone en pantalla a un grupo de niños que trata de sobreponerse a la violencia que impera en el país; para esta historia se realizó un casting a más de 600 niños y al final lograron el papel solo un pequeño grupo: Paola Lara y Juan Ramón López, quienes comparten el set con Tenoch Huerta e Ianis Guerrero.

