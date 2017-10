Stephen King recomienda película de terror mexicana

Stephen King reconoció el talento y la temática de la nueva película de la cineasta mexicana Issa López, Vuelven.

"Vuelven, dirigida por Issa López, es una excelente película, dura y conmovedora. Dos minutos y ya estaba bajo su hechizo", escribió King en su cuenta de Twitter.

TIGERS ARE NOT AFRAID, directed by Issa Lopez: this is one terrific film, both tough and touching. Two minutes in, I was under its spell.