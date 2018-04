‘Rampage’ va más allá de una película de acción

Los Ángeles

Dwayne Johnson, La Roca, compartió lo divertido que fue filmar una cinta (Rampage) basada en un juego del cual se declaró fan; y destacó la importancia de tener cuidado y respeto por los animales, como se proyecta en la trama que hoy llega a las salas.

TE RECOMENDAMOS: “Yo soy Simón” ayuda a jóvenes gays a no sentirse solos

"Yo jugué este videojuego cuando era un niño por mucho tiempo, por eso de jugar este videojuego a hacerlo en cine y presentarlo a miles de personas y que el público se vuelva loco, me provoca un gran sentimiento", comentó Johnson en entrevista.

Dirigida por Brad Peyton, la historia narra la vida de Davis Okoye (Dwayne), un primatólogo que tiene como mejor amigo a George, un gorila albino inteligente, quién inesperadamente recibe una radiación de un misterioso experimento que lo infecta transformándolo en una criatura gigante y esto no es todo, ya que poco tiempo después se da a conocer que una cocodrilo llamado Lizzie y en lobo de nombre Ralph también han sido infectados.

Razón por la que Rampage no solo es una película de acción o ciencia ficción, ya que los directivos quisieron dar un mensaje sobre el cuidado a los animales.

"Queríamos estar seguros de que la película también tuviera un mensaje importante, no solo porque existan películas de temporada, el hecho de ser veraniegas no las hace independiente a que tengan algo que aportar; en este caso nuestro mensaje especial fue el trato hacia los animales, la preservación, en especial los animales que están en peligro de extinción como los gorilas de montaña; que en la película es mi mejor amigo y se llama George", dijo Dwayne.

El actor destacó que ésta especie está en peligro de extinción, por lo que invita a la audiencia a informarse.

"En la vida real solo hay 880 gorilas de esta especie, es horrible, por eso queremos hacer lo posible de poder protegerlos. Bueno, en general proteger a todos los animales porque ellos son inocentes", agregó.

Al respecto, la actriz Melin Akerman, quien es la antagonista de la historia y realiza sus experimentos con los diversos animales del planeta, comentó que lo que pasa en la película es parte de lo que sucede en la vida real. "Es algo que está pasando, personas que maltratan a los animales justo como mi personaje, que en realidad ni siquiera le importan. Todo es ganar siempre, tener más poder", expresó la actriz, quien destacó que "fue muy divertido hacer este personaje, porque fue algo distinto a lo que he hecho".

Naomi Harris, interpreta a una ingeniera genética, y Jeff rey, personifica a un agente de gobierno; ambos hablaron de los retos que atravesaron en la filmación.

"El mío fue trabajar con Naomi, fue muy difícil,", comentó Jeff rey entre risas y después agregó: "Es como todos los roles en las distintas películas, siempre habrá un reto, yo creo que en este caso fue la temática del fi lme, de poder lidiar tal vez con un cocodrilo gigante o un lobo inmenso, fue algo muy loco".

Harris, como la Dra. Kate Caldwell, describió que su misión fue la parte física: "Mi intención para retratar este personaje era verme activa y ejercitada, para poder formar un buen equipo con Dwayne, porque sabía que iba a ser una película completamente llena de acción que me iba a requerir escenas de mucho esfuerzo y no podía estar en contra suya, teníamos que formar una buena dupla, me ejercité mucho".

El director Brad Peyton, mencionó que disfrutó hacer esta cinta ya que tuvo la libertad de trabajar a su manera; haciendo justicia al juego, sin que nada estuviera fuera de lugar y haciendo una historia interesante para los fanáticos.

LA TRAMA

- La Roca comentó que es indispensable que haya humor, como un respiro, en las películas donde participa.

- En el elenco también participan Joe Manganiello, Breanne Hill, Jack Quaid.

- George, el gorila albino, fue inspirado en el único albino real que ha existido en la tierra, Swowfl ake ó Copo de nieve, quien nació a principios de los sesenta y

ES