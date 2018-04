“Yo soy Simón” ayuda a jóvenes gays a no sentirse solos

México

Las películas con temática gay que han tenido éxito en el cine se relacionan con dolor, lucha, discriminación, abandono, maltrato, odio, incomprensión y VIH. Una comedia romántica para adolescentes, de uno de los grandes estudios, con una maquinaria de promoción masiva, con un protagonista gay (Nick Robinson), era una utopía hasta ahora.

Yo soy Simón, de los estudios Fox que hoy estrena en cines, es la historia de un joven y su heroico camino para aceptarse como gay. Más allá de un entretenimiento, la cinta es un apoyo emocional para los niños y adolescentes que enfrentan el proceso de salir del clóset y de adaptarse y aceptarse en la sociedad como homosexuales.

“Recibir los mensajes negativos que escuchamos en los medios y en todas partes es algo que puede dañar a nuestras juventudes, vimos el caso de César Ulises Arellano en Guadalajara, un joven que aparentemente se suicidó por problemas con su sexualidad, y eso nos habla de un problema de salud mental en nuestra comunidad. Los mensajes positivos en propuestas culturales como Yo soy Simón sí marcan una gran diferencia, hay muchos estudios que relacionan estos mensajes positivos con una estabilidad emocional con los jóvenes y ayuda mucho a bajar los niveles de ansiedad, depresión e incluso violencia”, dijo a ¡hey! Alex Orué, director ejecutivo de It Gets Better México, organización que a través de diversos medios busca elevar y empoderar a los jóvenes LGBTI+.

Yo soy Simón aborda temas como la reacción de los padres ante la salida del clóset de sus hijos, el bullying que los jóvenes sufren antes, durante y después de ese proceso, el valor de la amistad y muestra algo fundamental: una visibilidad positiva de la homosexualidad.

“Nosotros desde It gets better nos enfocamos precisamente en dar una visibilidad positiva a la comunidad LGBTI+, vemos como reto todo lo que está en medio como ámbitos culturales, incluyendo el cine y el tipo de representación que se nos da, que historias cuentan de nosotros; y en el caso de esta película, el hecho de que se cuente una historia que refleje sin tanta victimización el conflicto que hay con la salida del clóset en tiempos actuales con las redes sociales y el cyberbulling; ese creo, es el gran logro de esta película, llevar todo eso al gran público”, opinó Orué.

En México, la cinta cuenta con el respaldo de Cinépolis a través de su Garantía Cinépolis, una distinción que la cadena otorga a cintas que por su calidad y propuesta pueden tener un gran potencial.

“Cinépolis es una empresa que respeta la diversidad, de hecho tenemos la certificación de Human Right Campaign, el mayor grupo de defensa de derechos de la comunidad LGBT”, expresó Ramón Ramirez, director de Relaciones Públicas de Cinépolis, quien puso como ejemplos de Garantía Cinépolis cintas cono El contador, La la land, Sully y Baby Driver.

La cadena de cines ha mostrado en otras ocasiones su apoyo a cintas que abordan la temática gay, como en el caso del largometraje mexicano Cuatro Lunas y su negativa a proyectar la película Pink, largometraje de Paco del Toro que fortalecía estereotipos negativos de la comunidad gay.

“Hablando en específico en temas de diversidad sexual hemos sido muy respetuosos y así como en su momento decidimos estrenar Cuatro lunas; en su momento no decidimos estrenar Pink por razones de la forma en que se aborda el tema, creemos que debe haber una línea de respeto, entendiendo que a final de cuentas la decisión la tiene el cliente. Yo soy Simón es una cinta que estrena con clasificación B y la expectativa que tenemos es que los padres vayan con sus hijos y puedan apreciar una historia llena de valores y grandes enseñanzas”, concluyó el ejecutivo de la cadena de cines.

CLAVES

LA PRODUCCIÓN

La cinta es dirigida por Greg Berlanti.

La trama está basada en la novela Simon vs. the Homo Sapiens Agenda de Becky Albertalli.

Nick Robinson, Josh Duhamel y Jennifer Garner son los protagonistas de la historia.