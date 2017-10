Murió John Mollo, diseñador de vestuario de 'Star Wars'

El especialista británico en historia militar John Mollo, ganador de dos premios Oscar por su labor como diseñador de vestuario de las películas Star Wars y Gandhi, falleció el miércoles 25 de octubre.

Nacido el 18 de marzo de 1931 en Londres, Reino Unido, el también autor de varios libros sobre uniformes utilizados en los ejércitos murió a los 86 años de edad, detalló The Hollywood Reporter.

Su acercamiento al cine comenzó cuando asesoró al director de cine Stanley Kubrick para la cinta Barry Lyndon; luego fue recomendado a George Lucas, quien en ese momento se enfocaba en la primera cinta de Star Wars.

Para Una nueva esperanza de la saga La Guerra de las Galaxias trabajó con los diseños conceptuales de Ralph McQuarrie para crear el vestuario de personajes como 'Darth Vader', 'Han Solo', 'la princesa Leia Organa', 'Obi-Wan Kenobi', y los 'storm troopers, las túnicas de los caballeros jedi y los alienígenas de una cantina en la supuesta ciudad de Mos Eisley.

Luego repitió su colaboración con Lucas en El imperio contraataca y para 1983 participó en el filme Gandhi, dirigido por Richard Attenborough y por cuya labor nuevamente ganó el premio de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos.

Asimismo trabajó con Ridley Scott para Alien; con Peter Hyams en Outland (Atmósfera cero); con Tony Richardson en La carga de la brigada ligera y otra vez para Attenborough en Cry freedom (Grito de libertad).

Greystoke: La leyenda de Tarzán, El señor de los simios, White hunter black heart, Air America, Chaplin y Event horizon son otros largometrajes en los cuales se nota su labor como experto en diseño de vestuario, así como su especialización en uniformes militares para lo cual contó con el apoyo de su hermano Andrew.

En su mensaje de aceptación del Oscar por Star Wars, Mollo declaró: "Como ven, el vestuario de la Guerra de las Galaxias no es tanto ropa como piezas de plomería e ingeniería automotriz".

El actor Mark Hamill, quien diera vida a 'Luke Skywalker', escribió en su cuenta @HamillHimself: "Estoy triste de decir adiós al brillante John Mollo. Él amablemente me guió a través de sus bocetos, diseños de arte y libros. Su persona es crucial en la mirada de #SW ("Star Wars") y #ESB ("El imperio contraataca")".

Sad to say goodbye to the brilliant John Mollo- He kindly let me pore through his designs-artwork & books-Crucial man in look of #SW & #ESB! pic.twitter.com/pvyXbcK0Pc