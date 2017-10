Courtney Love advirtió sobre Harvey Weinstein desde 2005

Hace 12 años la actriz y cantante, Courtney Love, aconsejó a jóvenes actrices no aceptar propuestas o salidas del productor Harvey Weinstein, quien está acusado de abuso sexual y fue expulsado de la Academia de Cine de Hollywood.

En una entrevista durante una alfombra roja en 2005, una reportera pidió a la cantante que diera un consejo para las chicas que llegan a Hollywood, a lo que la cantante respondió "si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Four Seasons, no vayas".

El video fue publicado en las redes sociales y aunque Love hizo ese comentario hace más de una década, en su cuenta de Twitter aseguró que nunca fue víctima del famoso productor, pero que durante años denunció los actos de Weinstein y que por ese motivo fue "eternamente rechazada" por la agencia Creative Artists Agency, una de las más influyentes y dominantes de la industria del cine.

Although I wasn't one of his victims, I was eternally banned by CAA for speaking out against #HarveyWeinstein#rapehttps://t.co/8giwNkrC5t