¿Brett Ratner se va de 'La Mujer Maravilla 2? Esto dijo Gal Gadot

Ciudad de México

La actriz Gal Gadot aseguró que no es la única persona que trabaja en la película La Mujer Maravilla 2 en expresar su desacuerdo en que el director Brett Ratnet, acusado de acoso sexual, continúe al frente del proyecto y dejó entrever que el cineasta ya no participará en el proyecto.



La periodista Savannah Guthrie entrevistó a Gadot durante su programa Today y la cuestionó sobre los rumores que señalan que no participaría en la secuela de la segunda parte de la película de DC Comics a menos de que Ratner saliera del proyecto.

TE RECOMENDAMOS:En 'La Liga de la Justicia', las amazonas cambian de look

"Todos sabían que eso era hacer lo correcto, no significaba que yo realmente saliera y lo dijera porque era algo sabido antes de los artículos"



"Todos sabían que eso era hacer lo correcto, no significaba que yo realmente saliera y lo dijera porque era algo sabido antes de los artículos", respondió Gadot.

La actriz aseguró que nunca ha escondido sus opiniones y que, en todo caso, con respecto a trabajar junto a Ratner, no fue la única persona en la producción en expresar su opinión.

"Al final del día, se ha escrito mucho sobre mis puntos de vista y la forma en la que me siento y todos saben cómo me siento, porque no escondo nada, pero la verdad es que somos muchas personas involucradas en hacer esta película no soy sólo yo, y todos hicieron eco de los mismos sentimientos", dijo.





TE RECOMENDAMOS: Warner adelanta estreno de 'La Mujer Maravilla 2'



Durante la entrevista, dijo también que desea que el personaje de Diana Prince sea una mujer fuerte y compasiva.



"Siempre me molesta cuando en las películas una mujer fuerte inmediatamente se convierte en alguien fría, distante y dura, no de la forma en que se es. Tú (Savannah Guthrie) eres fuerte, exitosa, independiente, amorosa y fantástica, entonces quería capturar eso: puedes tener ambas, a la mujer fuerte y a la mujer llena de compasión que se preocupa por los demás", afirmó.



La semana pasada, las actrices Natasha Henstridge y Olivia Munn, así como otras cuatro mujeres, acusaron al director de Hollywood Brett Ratner de acoso sexual.





ES