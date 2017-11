En 'La Liga de la Justicia', las amazonas cambian de look

¿Recuerdas el look que tuvo la Mujer Maravilla en la isla Themiscyra antes de acompañar a Steve Trevor al Reino Unido? La armadura que portaba era similar a la que llevaban su madre, la reina Hippolyta, o su tía, la general Antiope. Sin embargo, en La Liga de la Justicia, el vestuario de las amazonas es distinto.

Mientras que la responsable del vestuario de La Mujer Maravilla fue Lindy Hemming —ganadora del Oscar y encargada también del vestuario en la trilogía que Christopher Nolan hizo de Batman—, para La Liga de la Justicia el vestuarista es Michael Wilkinson, quien también estuvo al frente de este departamento en películas como Batman vs Superman, El hombre de acero, Watchmen y 300, entre otras.

En la película lanzada el verano pasado, las amazonas portan una armadura que si bien deja al descubierto sus piernas, cubre sus torsos y parte de sus brazos. Sin embargo, para el filme que se estrena este viernes, las guerreras llevan trajes que más bien se asemejan a bikinis de cuero.

Las armaduras de metal y las placas en sus torsos fueron sustituidas por tiras de tela y el torso queda al descubierto, vulnerable en caso de combate.

Sobre la armadura que las amazonas portaron en La Mujer Maravilla Hemming dijo el año pasado que "ellas no debían usar armaduras como las de los hombres. Debían ser diferentes, auténticas y reales, atractivas para la mujeres".

La directora de la película, Patty Jenkins, coincidió con la vestuarista: "Yo, como mujer, quería que la Mujer Maravilla luciera tan 'hot' como el infierno, como una gran luchadora, pero que luciera bien al mismo tiempo. Del mismo modo en que los hombres quieren que Superman tenga grandes pectorales y un gran cuerpo. Eso les hace sentir que quieren ser como el héroe. Y mi heroína, en mi cabeza, tiene largas piernas".



Melissa Silverstein, fundadora y editora de Women and Hollywood —organización que aboga por una mayor diversidad de género en Hollywood y en la industria cinematográfica mundial— subrayó la diferencia entre ambos diseños de vestuario.

"Aquí hay un ejemplo fantástico de la diferencia entre la mirada masculina y la mirada femenina. Las guerreras amazonas de Patty Jenkins a la izquierda. Las de Zack Snyder, a la derecha", escribió en Twitter.

Here is a fantastic example of the difference between the male and female gaze.

Patty Jenkins' Amazon warriors on the left. Zack Snyder's on the right. pic.twitter.com/fRDkV8dFLe