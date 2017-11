¿Qué dice la crítica de 'La Liga de la Justicia'?

Ciudad de México

¿Listo para el estreno de La Liga de la Justicia? Si aún no sabes si ver o no la nueva película de Warner y DC Cómics, aquí te compartimos lo que dice la crítica especializada sobre el filme que se estrena este viernes 17 de noviembre.





Entertainment Weekly

La Liga de la Justicia es mejor que Batman vs Superman, pero no tan buena como La Mujer Maravilla

Para el crítico Chris Nashawaty, La Liga de la Justicia es mejor que su tristemente triste ensayo general, Batman vs Superman: El origen de la justicia (...), pero (¿sabías que vendría un "pero", verdad?) también marca un descenso bastante pronunciado con respecto a los vertiginosos vientos de La Mujer Maravilla".

Nashawaty rescata el trabajo en equipo que realizaron el director Zack Snyder y el guionista Joss Whedon, que dirigió anteriormente Los Vengadores y Los Vengadores: La era de Ultrón. Ambos lograron en la nueva película "un balance entre la oscuridad y la luz", luego de las críticas que recibió Batman vs Superman por su tono bastante sombrío.

De acuerdo con el crítico, "mientras que Gal Gadot es tan carismática como lo fue en La Mujer Maravilla, el Bruce Wayne y Batman de Ben Affleck se ha convertido en algo molesto".

Las sorpresas en esta película, señala Nashawaty, son la gracia de Jason Momoa en su papel de Aquaman, así como Ezra Miller en su papel de Flash. "Al igual que el Spider-Man de Tom Holand, Miller le da a la película un disparo enérgico y nerd (...) Es como un sustituto de todos los fans de la audiencia, al darse cuenta de lo genial que es la Baticueva".

El crítico concluye que La Liga de la Justicia presenta una trama más divertida que Batman vs Superman. Sin embargo, "se siente como si se hubiera prestado tanta atención a los momentos más pequeños y feroces de los personajes que la trama general de la película queda en segundo o tercer plano. Algún día, con suerte pronto, DC volverá a tener la receta correcta y duplicará la magia narrativa de La Mujer Maravilla. Pero hoy no es ese día, y la Liga de la Justicia desafortunadamente no es esa película".









Variety

La Liga de la Justicia fue hecha para corregir los pecados de Batman vs Superman

Tras recordar lo decepcionante que fue Batman vs Superman (al menos para la crítica), Owen Gleiberman sostiene que La Liga de la Justicia fue pensada "para corregir con cada uno de sus fotogramas los pecados de su antecesora. No es sólo una secuela, es un acto de penitencia para la franquicia".

El crítico, que describe la película como "liviana, limpia y simple (a veces casi demasiado simple)", también aplaude la mancuerna de Snyder y Whedon. Con La Liga de la Justicia es "difícil decir dónde termina un cineasta y comienza el otro. Pero el sabor de la película se inclina más hacia Whedon que Snyder".

Como su colega, Gleiberman aplaude al Flash interpretado por Ezra Miller, "que puede moverse a la velocidad del rayo (...) y lanza chispas constantes de comedia con insultos". Sin embargo, el crítico considera que el villano, Steppenwolf, realizado con CGI, es plano.









The Hollywood Reporter

La Mujer Maravilla es la salvadora de Batman y Superman

Todd McCarthy la interpretación que Ben Affleck hace de Batman al señalar que, al ponerse "el traje de murciélago por segunda vez, parece que preferiría estar en casi cualquier otro lugar". Asimismo, el crítico señala que Henry Cavill y su Superman tardan en entrar en acción, por lo que la mayor parte de la película recae en Gal Gadot y su Mujer Maravilla.

"Eso deja las cosas en manos de la Mujer Maravilla, que es igual de sensacional como el verano pasado, pero de una manera menos imaginativa y más simplona. La buena noticia es que el embarazoso y equivocado Lex Luthor de Jesse Eisenberg de la película anterior no se ve por ningún lado", dice el crítico.



En cuanto a los nuevos personajes, a McCarthy no lo convenció ni Flash, interpretado por Ezra Miller, al que describe como "un niño increíblemente molesto cuyo único atributo es que puede correr muy, muy rápido. Dado que el personaje no es muy útil en una pelea, su función principal es proporcionar alivio cómico, en el que también es espectacularmente inútil".

El crítico concluye que "de los actores principales, sólo Gadot emerge de la pantalla. Por ahora, su Mujer Maravilla parece ser la salvadora de Batman y Superman, aunque puedes terminar preguntándote por qué está perdiendo su tiempo".





Rolling Stone

La película es tan oprtimista que podría confundirse con un paseo por Marvel

El crítico aplaude el trabajo en equipo que logran Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher, pero considera que el villano, Steppenwolf, es la parte débil de la película.

"Para aquellos que detestaron Batman vs Superman, de Zack Snyder, —que fueron muchos— La Liga de la Justicia será la corrección que estaban buscando", afirma Peter Travers. "La actitud (de la película) es tan brillante y optimista que podría confundirse con un paseo divertido en el Marvel Express".

"Las escenas de los miembros de La Liga de la Justicia, las disputas y los vínculos, hacen que la película tenga más sentido del humor y sentimientos genuinos, creando un interés enraizado en la audiencia. Sin eso, la película se derrumbaría", señala Travers, para luego criticar al villano.

"Admitámoslo, Steppenwolf es un bostezo de CGI, las secuencias de acción son a menudo un desenfoque digital".

La conclusión para Travers es que La Liga de la Justicia "es decente, preferible en todos los sentidos al cinismo de Escuadrón Suicida, pero a veces las sombras deben caer para mostrarnos de qué tenemos miedo. Al final, este equipo de estrellas tiene demasiado miedo a la oscuridad para entrar en nuestros sueños".





