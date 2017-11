Damián Alcázar narrará un documental sobre el agave

Ciudad de México

Damián Alcázar narrará un documental sobre el tequila y el mezcal titulado Agave: The Spirit of a Nation (Agave: El espíritu de una nación). El documental retrata el patrimonio cultural de esta bebida y las personas que lo protegen para el futuro, según información de The Hollywood Reporter.

El documental pretende seguir a tres productores, Carlos C. Camarena, Graciella Angeles Carreño y Aquilino García López a lo largo de Jalisco y Oaxaca, mientras destilan el agave.

Será producido por Digital Cave y Nicholas Kovacic estará a cargo de la dirección del documental, que se encuentra actualmente en producción.

ERV