Alyssa Milano visibiliza el acoso sexual con el HT #MeToo

Ciudad de México

La actriz estadunidense Alyssa Milano lanzó una campaña en Twitter llamada "Me too", que busca visibilizar el acoso y las agresiones sexuales.

En su cuenta de Twitter escribió: "Si tú has sido acosada o agredida sexualmente escribe "Me too" respondiendo a este tuit".

Su mensaje fue adjuntado con una imagen: "Sugerido por un amigo/a: Si todas las mujeres que han sido acosadas o agredidas sexualmente escribieran "yo también" en su estado (de redes), podríamos hacer entender a la gente la magnitud del problema".

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 15 de octubre de 2017

La campaña nació en apoyo a su compañera de reparto en "Hechiceras", Rose Mc Gowan, quien ha señalado al productor Harvey Weinstein de acosar y agredir sexualmente a actrices en Hollywood.

Este fin de semana la cuenta de Twitter de Mc Gowan fue suspendida el fin de semana por su avanzada contra Weinstein.

TE RECOMENDAMOS: Así reaccionaron famosos ante escándalo de acoso de Harvey Weinstein

Diversas mujeres reconocidas de inmediato respondieron a #MeToo, como la actriz Sophia Bush, la cantante Lady Gaga, la activista Monica Lewinsky, la modelo Chrissy Teigen, entre otras.

Su mensaje tiene hasta el momento más de 17 mil 288 retuits y 34 mil 845 "Me Gusta".

En la campaña no sólo han participado mujeres de habla inglesa, sino también latinoamericanas que han adjuntado el #YoTambién.