Academia de EU debe expulsar a mi hermano: Bob Weinstein

Bob Weinstein cree que la Academia de Hollywood debe expulsar a su "enfermo y depravado" hermano, Harvey Weinstein, con el que fundó dos importantes productoras audiovisuales y que ahora está envuelto en un enorme escándalo de abusos y acoso sexual.

En una entrevista con el diario especializado The Hollywood Reporter, Bob Weinstein aseguró que planea pedir la expulsión de su hermano a la Academia de Hollywood, que hoy celebra una reunión de urgencia para decidir qué medidas toma contra el productor a la luz de las recientes revelaciones.

La Academia podría tomar diferentes medidas contra Harvey Weinstein, desde suspenderle como miembro, como hizo el miércoles la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta), hasta arrebatarle el Oscar a la mejor película que ganó en 1999 con Shakespeare enamorado , según las hipótesis que manejan medios especializados.

La opción del Oscar parece la menos plausible para los analistas de Hollywood, quienes aseguran que la expulsión de Harvey Weinstein de la Academia, donde los artistas son miembros de por vida, ocasionaría un terremoto sin precedentes y supondría la condena más firme de Hollywood hasta ahora a los abusos sexuales.

Durante la entrevista con The Hollywood Reporter, al ser preguntado sobre si su hermano debería ser expulsado de la Academia, Bob Weinstein contestó: "Sí, lo creo. De hecho, iba a escribir (a la Academia). Y lo haré. Voy a escribirles para decir que definitivamente debe echarlo de la Academia".

Bob Weinstein insistió en que no tenía ni idea del "tipo de depredador" que era su hermano y aseguró que él mismo llegó a sufrir las agresiones de su hermano, al que describió como "un abusón y un arrogante" que trataba a la gente con desdén y malas maneras de manera continua.

"Estoy inmerso en una pesadilla. Mi hermano ha causado un sufrimiento inconcebible. Como padre de tres niñas, digo esto de verdad, tengo el corazón destrozado por las mujeres a las que ha hecho daño", aseguró en su entrevista con The Hollywood Reporter.

Bob Weinstein reiteró que la productora The Weinstein Company, que fundó con su hermano, no está en venta y tampoco va a cerrar, aunque aseguró que están buscando un nuevo nombre.

"Estamos tratando de encontrar uno (un nombre). Y no tendrá nada que ver con la familia. Eso se lo prometo", dijo Bob Weinstein, quien aseguró que se está moviendo "rápido" para asegurar la supervivencia de la productora y para garantizar su viabilidad financiera.

El viernes, varios medios como Variety y The Wall Street Journal informaron sobre la posible venta o cierre de The Weinstein Company como resultado de las numerosas denuncias contra Harvey Weinstein.

El escándalo estalló a principios de octubre, cuando el diario The New York Times y la revista The New Yorker destaparon el historial de acosos sexuales supuestamente perpetrados durante décadas por Harvey Weinstein, uno de los productores más conocidos y poderosos de Hollywood.

La lista de actrices y modelos que sufrieron los abusos del productor no ha dejado de crecer en los últimos días y llega ya a 40.





