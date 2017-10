Ben Affleck se disculpa con Hilarie Burton

Ben Affleck fue acusado por Hilarie Burton de haberla tocado hace 14 años durante un programa de MTV.

TE RECOMENDAMOS: Terry Crews sufrió de acoso sexual en Hollywood.

El actor ha sido uno de las figuras que ha alzado la voz en el caso de Harvey Weinstein, calificando su comportamiento como "inaceptable", sin embargo, Burton compartió a través de sus redes sociales un video sin censura de MTV.

https://t.co/wh2MpJVQzl



Girls. I'm so impressed with you brave ones. I had to laugh back then so I wouldn't cry. Sending love.