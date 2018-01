Amaia Montero regresa con 'Nacidos para creer'

Amaia Montero está de vuelta en la escena musical con Nacidos para creer, el primer sencillo de su cuarto álbum como solista, luego de abandonar a La oreja de Van Gogh.

El tema fue compuesto por Montero en colaboración con su primo, Benjamín Prado, quien también participó en la totalidad del álbum.

"Volver no es lo mismo que volver junto a ti. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Te quiero mucho primo", escribió la cantante en Twitter.

Volver no es lo mismo que volver junto a ti. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Te quiero mucho primo ❤️ https://t.co/J6kbaz3kcI

En el tema, la española reflexiona sobre los comentarios y críticas que suele escuchar una mujer de su edad, 41 años, cuando está soltera. Te compartimos aquí la letra de la canción:

Te has quedado en shock y aun no has podido procesar la letra de #NacidosParaCreer ??? Aquí la tenéis!! Espectacular vuelta de @AmaiaMontero !!! pic.twitter.com/IE3sHJ2wZw