Así explicó Ricky a sus gemelos por qué tienen dos papás.

Ciudad de México

Ricky Martin sabía que algún día llegaría el momento en que tendría que explicar a sus gemelos, Matteo y Valentino, por qué tienen dos papás.

El cantante, casado con el artista Jwan Yosef, narró a la revista Out cómo fue que tuvo esa conversación con sus hijos.

"Mis hijos me preguntan acerca de tener dos papás y les digo que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad", señaló.

"Mucha gente me dice: 'Tus hijos salen en la portada de las revistas', y yo sólo les digo sí, porque quiero normalizar esto. Quiero que la gente me mire, mire a mi familia y diga: no hay nada malo al respecto. Es parte de mi misión y es parte de la misión de mis hijos", agregó.

El intérprete, que recurrió al método de gestación subrogada para ser padre, también detalló que fue el pasado 12 de enero cuando formalizó su matrimonio con el pintor sueco, con quien mantiene una relación desde 2016.

"Intercambiamos votos e hicimos todos los juramentos que había que hacer. Firmamos todos los papeles que necesitábamos, el acuerdo prenupcial y todo lo demás", narró.

Luego de que la pareja posó junto a sus hijos para una revista, ambos compartieron imágenes de la sesión fotográfica en sus redes sociales.

Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el Ene 9, 2018 at 8:22 PST







Una publicación compartida por Jwan Yosef (@jwanyosef) el Ene 1, 2018 at 1:03 PST





Días después, Martin y Yosef acudieron juntos a los Globos de Oro, donde desfilaron por la alfombra roja tomados de la mano.



