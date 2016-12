Presentan primer tráiler de 'Alien: Covenant'

Nueva York, EU

Alien: Covenant, la secuela de Prometheus, mostró hoy su primer tráiler dejando claro que enlaza de forma mucho más clara con la célebre saga creada por Ridley Scott y convirtiendo en heroína a la actriz británica Katherine Waterston.

"Dios. Creo que voy a vomitar", dijo con voz nerviosa Waterston tras ver un avance de 15 minutos de la película en un evento celebrado recientemente por el estudio Fox en Nueva York.

"No había visto nada de metraje de la película, así que es nauseabundo por dos niveles: no puedo ver películas de miedo y, al mismo tiempo, es apabullante verlo por primera vez", añadió.

En la cinta, que se estrenará en mayo en Estados Unidos, Ridley Scott regresa al universo que creó y propone un nuevo capítulo retomando la historia de Prometheus (2012) con otra misión en busca de un planeta remoto en los confines de la galaxia, donde la tripulación espera encontrar un paraíso inexplorado.

En realidad, llegarán a un mundo oscuro y peligroso que encierra una amenaza mortífera.

"Creo que a ningún actor lo han tenido jamás que convencer para trabajar con Ridley o de formar parte de un proyecto así", sostuvo Waterston.

"Me atraen las cosas que pienso que no voy a poder hacer. Busco retos y busco sentir siempre ese terror al comienzo de un rodaje que te hace pensar que no podrás sacarlo adelante", manifestó.

Waterston, conocida por sus trabajos en Fantastic Beasts and Where to Find Them y Steve Jobs, lidera un reparto donde también aparecen Michael Fassbender, Billy Crudup, Danny McBride, el mexicano Demián Bichir y Carmen Ejogo, entre otros.

Sobre los hombros de Waterston recaerá ahora llevar el peso de la historia, al igual que hicieron Sigourney Weaver en Alien (1979) o Susan Sarandon y Geena Davis en Thelma & Louise (1991).

"La gente habla mucho estos días sobre el progreso que estamos haciendo para dar papeles relevantes a las mujeres, pero a Ridley creo que no se le reconoce lo suficiente el trabajo que ha hecho siempre", indicó la intérprete.

"Su actitud al respecto es muy similar a la mía: hay muchas mujeres geniales y complicadas ahí afuera. Resulta obvio incluirlas en las historias", agregó.

El personaje al que encarna en el filme, Daniels, "es alguien ordinario al que las circunstancias le llevan a hacer cosas extraordinarias".

"La historia te hace preguntarte qué tipo de persona serías en una crisis extrema. ¿Serías cobarde o valiente? Y Daniels es alguien que, si sus hijos estuvieran en un auto ardiendo, sería capaz de levantarlo para salvarlos", manifestó.

Ese coraje y esa tenacidad hacen que muchos piensen en ella como la nueva teniente Ellen Ripley, la protagonista del Alien original.

"Hay paralelismos obvios", confesó Waterston, pues "tienen buenos instintos y ambas encuentran su garra interior en circunstancias extremas".