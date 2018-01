Alejandra Guzmán sorprende en redes con ¿nuevo rostro?

Ciudad de México

Alejandra Guzmán lució irreconocible en el Facebook Live que transmitió el viernes para compartir detalles con sus fans sobre la etapa final de su gira Versus, en la que comparte escenario con Gloria Trevi.

La nueva apariencia de la Reina de Corazones no pasó desapercibida entre sus fans, que en la sección de comentarios escribieron mensajes como: "Si no fuera por el tono de voz no se sabe que es ella" o "¿Pero qué te pasó en la cara?"

La intérprete hizo caso omiso de los mensajes sobre su apariencia y se dedicó a compartir su emoción ante los nuevos conciertos de Versus, que tras haber comenzado en junio del año pasado en el Staples Center, de Los Ángeles, llegará a su fin el 14 de abril en el Hollywood Bowl.

Una publicación compartida por Alejandra Guzmán (@laguzmanmx) el Ene 15, 2018 at 9:54 PST





Te dejamos el video de la cantante:





