Transparencia, opacidad y crisis social I

El país está convulsionando de manera permanente y parece no importarle a nadie. La clase política encerrada en su esfera de cristal no puede entender que el poder, el control y la autoridad se les escapa de la mano. No atinan a diseñar una estrategia para atender una crisis social o política cuando ya tienen encima otra.

El tema de las políticas públicas para atender los actos de corrupción, las leyes que se han aprobado, así como los nombramientos que se han venido realizando en el país solo han provocado actos de protesta de los partidos políticos de oposición, así como de grupos de la sociedad civil organizada. Desde el poder no han podido sacar un solo nombramiento de manera limpia y ordenada.

El escándalo envuelve a los nombramientos de los Fiscales Anticorrupción, señalamientos de compadrazgo y estar privilegiando nombramientos de actores sociales cercanos a los núcleos de poder han asegurado que este tipo de instituciones lleguen a la vida pública prácticamente muertas.

Una clase política que se niega a perder el poder o al menos a ceder el poder, así como personajes que se presten a la simulación y partidos políticos sin fuerza y sin rumbo y cuya visión está centrada en las elecciones del 2018, han asegurado la inutilidad de esas famosas Fiscalías Anticorrupción.

Los líderes de todos los partidos políticos han establecido como rumbo prioritario las elecciones del 2018. Están utilizando un discurso descalificatorio y carente de contenido, ese discurso de odio ha escalado tan alto en el lenguaje de los principales líderes partidistas que se antoja imposible su moderación.

Los discursos del 2018 se antojan explosivos y descalificatorios. Andrés Manuel López Obrador será la figura central de esos ataques, la forma y el odio que se han venido expresando contra él sólo ponen de manifiesto el descontrol político de sus adversarios y el miedo que experimentan ante el avance sostenido en las encuestas de este precandidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).





imaginariosocial58@hotmail.com