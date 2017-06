Un frente opositor para permanecer en el poder

Nuevamente los partidos voltean a verse a sí mismos. Para ellos no existe crisis de credibilidad, no importa que nadie confíe en sus ideas, ni siquiera están preocupados por su poca convocatoria en las urnas. Ellos solo se ocupan de ellos.

Con el afán de mantener sus privilegios, ahora nos enteramos que los partidos de oposición, uno que se define como de izquierda y otro que presume que se ubica del otro lado, buscan entablar un diálogo —que seguro será de sordos— para conformar un amplio frente opositor que le compita en las elecciones de 2018 al PRI en un escenario y contra Andrés Manuel López Obrador en el otro.

De hecho, ya no sabemos contra quién se quiere dirigir ese club de partidos, de lo que sí estamos seguros es que entre sus prioridades no está la ciudadanía.

PAN y PRD convocan a partidos pequeños, a supuestas organizaciones sociales y civiles —claro, afines a sus liderazgos— para unirse en torno a un solo candidato. Un frankestein que no servirá más que para aparentar una lucha ciudadana, sin sentirla propia.

De lograrse ese candidato único opositor no dará respuesta a las principales necesidades de la gente, no tendrá propuestas coherentes y si llegara al poder, no le respondería a la ciudadanía, sino a los “aliados”.

Será un candidato que solo tendrá la aprobación de los propios líderes partidistas. No han entendido que los mexicanos estamos hartos de imposiciones. Nunca cambiarán.

Muchos son los ejemplos de esa mala mezcla en la vida política nacional: Miguel Ángel Yunes, actualmente en Veracruz y que encabeza un gobierno de la venganza; o Gabino Cué, en Oaxaca, y Mario López Valdez, en Sinaloa, quienes acabaron de manera desastrosa sus gestiones.

Ante esa rara idea de un frente opositor, nuevamente los ciudadanos que exigimos cambios en nuestra política quedamos excluidos. Los líderes partidistas deciden solo lo que es mejor para ellos.

Lo que necesitamos en México no es esto. Te recuerdo, Alejandra Barrales, Ricardo Anaya, Miguel Ángel Mancera, Margarita Zavala y los presidentes eternos de partidos como Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Encuentro Social y Nueva Alianza, que los partidos políticos ya NO son opción para la ciudadanía. Tuvieron muchos años y no lograron sacar a México de la extrema pobreza, de la inquebrantable inequidad, de la falta de oportunidades y de la desesperanza.

Hoy los mexicanos buscamos nuevos caminos, nuevas formas de representación que logren consolidar el cambio que requiere México.

Del otro lado el escenario está peor. El candidato del PRI que participará en 2018 solo está esperando que lo señale el dedo presidencial omnipotente, será un candidato que solo busque proteger a quien desde la Presidencia ha dañado como nunca a México: Enrique Peña Nieto. Será el abanderado de la impunidad, así será visto por los mexicanos.

Después de décadas sabemos que en las personas recae el poder para hacer. La convocatoria para cambiar al país no es de los partidos, es de los ciudadanos y en esa expresión, las candidaturas independientes son llamadas a recoger todas las propuestas que se exigen y no son escuchadas.

La ley electoral nos permite a los ciudadanos participar con candidaturas independientes, nos abre un espacio que es difícil conseguir, pero no imposible. En casi dos años y en más de 200 viajes por todo el país, he constatado que existe una verdadera intención de cambio, que ciudadanas y ciudadanos se están organizando para conquistar espacios que por imposición estaban en poder de los partidos y que ya no soportamos que sigan ahí.

Sin embargo, esas candidaturas independientes deben de ser ocupadas por verdaderos ciudadanos, no por huérfanos de los partidos que se quieren mostrar como demócratas. Existen muchos buenos mexicanos, más que los malos, el problema es que ellos están mejor organizados.

Sabemos que las condiciones no son equitativas, que las leyes son hechas por los partidos para beneficio de los partidos. Que no existe igualdad ni en los recursos que utilizan los candidatos de siempre y quienes buscamos acceder a las candidaturas independientes.

Por eso, he hecho un llamado enérgico al INE para que se defina en la forma en la que quienes aspiramos a una candidatura independiente podamos acceder a recursos que nos permitan primero, obtener las firmas y asegurar nuestra participación en la boleta electoral, y luego competir con equidad por la Presidencia de México.

Desde hace meses vemos en las calles de todo el país a políticos en campaña adelantada. Libros publicitados como best sellers para promover a un candidato como Moreno Valle, que solo puede presumir su mala administración en Puebla; a Margarita Zavala, que se mueve en un camión y arrastra aún su figura como ex primera dama; a Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, exprimiendo sus puestos como líderes de Morena y el PAN, respectivamente, también observamos a Armando Ríos Piter recargándose en su investidura de senador de la República para ocupar espacios en medios y acudir a foros.

A todos ellos los une la posibilidad de utilizar recursos públicos, dinero que tú y yo damos al Estado para garantizar nuestro bienestar.

México no puede seguir siendo tan desigual, nos hunde la pobreza, nos condena la impunidad, nos ahoga la corrupción.

El país no puede seguir estando igual. Sabemos que las soluciones no vendrán de los partidos de siempre, de los mismos políticos. Somos lo ciudadanos los que tenemos que decidir sobre nuestro bienestar.

Es importante tener definiciones legales, porque la carrera presidencial ya comenzó y los partidos políticos lo saben, ya están en la construcción de estrategias que les permitan estar siempre en el poder, pero ¿los ciudadanos qué?

¿Nuevamente estaremos expulsados de nuestro destino?