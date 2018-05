Boleta electoral: Margarita, voto nulo y otras complicaciones

La salida de la señora Zavala de la contienda electoral, a unos días del segundo debate y con la boleta impresa, implica dificultades que no serán sencillas de sobrellevar, tanto para los electores frente a la boleta como para los funcionarios de casilla que contarán los votos.

Al día de hoy, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha impreso alrededor de 40% de los 90 millones de boletas para la votación por Presidente de la República. Las boletas del voto desde el extranjero ya se están enviando e incluso el INE ha recibido algunas con votos emitidos. Es un hecho, las boletas no se van a imprimir nuevamente. Cada boleta tiene un costo de 74 centavos, con lo cual la erogación supera los 65 millones de pesos.

Quien vote por Margarita Zavala anulará su voto. El casi 2 por ciento de la población que se había pronunciado en encuestas diversas por la ahora ex candidata deberá estar al tanto de la implicación que tendrá tachar su nombre el 2 de julio. ¿Alcanzan estos días para que esa intención de voto se mueva hacia otro candidato?

La confusión a la hora de ejercer el voto no se restringe a que sobrará una opción presidenciable en la boleta. Es importante que los ciudadanos puedan conocer no solo a quiénes podrán elegir como presidente, sino también que identifiquen a los candidatos al Congreso, a las gubernaturas, a las alcaldías y a los concejales. La activista Mónica Tapia explica que para conocer a los candidatos de elecciones federales, el INE ofrece información en su página. Sin embargo, con preocupación extrema, alerta que a nivel local la información es escasa e incompleta. "En la página del Instituto Electoral de Ciudad de México (IECM) no es posible acceder a datos y currículo de los candidatos porque fue voluntario para ellos integrar o no esa información. Los concejales que son la figura más cercana a la ciudadanía están completamente invisibilizados".

Los institutos electorales estatales son los responsables de implementar la Estrategia de Cultura Cívica, pero derrochan dinero en lugar de ofrecer la información básica que requieren los ciudadanos para ejercer su voto. Antes de votar debemos conocer nuestra circunscripción y distrito local. Es posible que se cometan errores cuando un ciudadano quiera votar por una coalición que tiene diversos partidos para un cargo.

Además, los votantes debemos estar atentos de los candidatos plurinominales que, con nuestro voto por otros, colocamos en el Congreso. Las alianzas concentran candidaturas opuestas. Si te vas con la finta, podrías votar por una candidata al Senado que defiende la despenalización del aborto y por un diputado que busca dar concesiones de medios de comunicación a las Iglesias. Así que más vale revisar quién es quién.

Las organizaciones @sumaurbana y @rutacivica trabajan en realizar tutoriales para explicar estas complicaciones y orientar a los ciudadanos a fin de que voten realmente por lo que les convence. Dense una vuelta por sus redes sociales y entérense bien de qué es lo que apoyan cuando tachan la boleta.