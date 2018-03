México Migrante

Uno de cada 10 personas nacidas en México vive fuera del país.

La cantidad de personas de origen mexicano que vivía en Estados Unidos en 2015 equivalía a la suma de todos los habitantes juntos del Estado de México, Veracruz, la Ciudad de México y San Luis Potosí, según estimaciones del Pew Research Center.

La gran mayoría de quienes vivimos en México tenemos al menos a un familiar en el extranjero, por lo que, al estar tan vinculados con la migración, vale la pena hacer tres reflexiones al respecto.

Primero, más divisas por remesas que por inversión extranjera. En 2017 fue el año que más remesas han mandado los mexicanos viviendo en el exterior, con 28 mil 771 millones de dólares.

Para darnos mejor una idea, las remesas continuamente superan los ingresos que llegan a México por las exportaciones petroleras o el turismo.

También aportan para EEUU. Los migrantes mexicanos contribuyen con el cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de EEUU pero, si incluimos a los de segunda y tercera generación, sube a alrededor del ocho por ciento.

Segundo, no es fácil ser migrantes. Cuatro de cada 10 migrantes mexicanos en EEUU no tiene cobertura médica (BBVA Research).

Dos de cada 10 personas de origen mexicano en EEUU vive en pobreza y 11 de cada 100 cuentan con un título universitario, lo que les da menos posibilidades para acceder a una mejor calidad de vida (Pew Research).

Al regresar a México las cosas tampoco son fáciles. Ocho de cada 10 migrantes mexicanos que retornan no cuentan con servicios de salud y alrededor de uno de cada tres tiene que trabajar en el sector informal como su primer empleo.

Tercero, migrantes perseguidos. Barack Obama ha sido el Presidente que más mexicanos ha deportado, más de dos millones en ocho años y, aunque Donald Trump amenazó con subir el número, en los primeros siete meses de su gobierno, bajó 27 por ciento pero se incrementaron en 150 por ciento las detenciones a migrantes indocumentados sin antecedentes en todo el territorio, lo que nos refleja una mayor persecución (El País).

Los migrantes indocumentados están en condiciones de vulnerabilidad y sus derechos son violentados frecuentemente pero, quienes se encuentran en mayor riesgo, son los más de 40 mil niños repatriados de EEUU a México, de los cuales, casi la mitad viajan sin la compañía de un adulto, según datos de la UNICEF.

A pesar de las deportaciones, 89 de cada 100 migrantes de cerca de un millón que regresaron entre 2005 y 2010, lo hicieron por razones personales, no por ser deportados, y casi una tercera parte se regresó por nostalgia, de acuerdo a datos de la organización Mexicans and Americans Thinking Together.

La migración tiene puntos positivos, pero también hay que reconocer las aportaciones de los migrantes y ver las complicaciones que viven en el exterior y a su regreso, sus familias en su lugar de origen y el gran costo social que representa para nuestro país.

Sin matizarla, hay que ver a la migración como lo que es, una consecuencia de la falta de oportunidades, movilidad social y la desigualdad que hay en México.





