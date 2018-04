Debuta Marhnos en Guadalajara en inmobiliario, firme meta 2020 para duplicar ventas y pronto Perú

LOS ÚLTIMOS TIEMPOS no han resultado fáciles para la construcción por los recortes en la obra pública.

La incertidumbre cambiaria, la inflación, el alza de tasas y no se digan las elecciones, tampoco han contribuido a generar el mejor entorno.

Sin embargo una firma como Marhnos que acaba de cumplir 64 años, pese a todo mantiene firme una estrategia en marcha desde 2015 para duplicar ventas y triplicar utilidades al 2020.

Obvio debe ser prudente para salvaguardar una compañía con 950 empleados y cuya acta constitutiva de 1954 fue firmada por Nicolás Mariscal y Piña.

Hoy están al frente dos primos hermanos, en este caso Nicolás Mariscal Servitje e Ignacio Mariscal Servitje que a su vez heredaron los bártulos de sus padres.

En los últimos tiempos no han descansado en transformar esta firma que preside Nicolás Mariscal Torroella y José Ignacio Mariscal Torroella, quien es presidente ejecutivo del consejo.

Marhnos poco a poco se ha reorientado más hacia una compañía desarrolladora de proyectos, que a una constructora tradicional, ámbito competido y con bajos márgenes.

Amén del negocio carretero en donde opera la autopista Guadalajara-Colima y el libramiento Villahermosa, Marhnos se ha especializado también en la compra de inmuebles para logística, mejora de oficinas públicas y renta de espacios comerciales y vivienda.

Otra de sus fortalezas son los hospitales. Bajo la fórmula de APP opera un hospital de alta especialidad en Ciudad Victoria y otro de medicina general en Tlalnepantla.

Recién se quedó con dos nosocomios de segundo nivel para el IMSS de Miguel Tuffic Ortega en NL y Tepozotlán.

Otra división que expresa el cambio del modelo de negocios de Marhnos es la inmobiliaria. Se aprovechan las necesidades de vivienda que hay en las grandes urbes como la CDMX para reciclar inmuebles. Su proyecto en una fábrica de chocolates de 1870 en Santa María la Ribera fue distinguida por la ADI que preside Salvador Daniel.

Ahora mismo trae en marcha 6 proyectos en la CDMX, otro en Ocoyoacac y la novedad es que los Mariscal ya llevaron su enfoque a Guadalajara en donde visualizan buenas oportunidades.

Este jueves será “el banderazo” de “Luminia”, el primero de 3 proyectos previstos en “La Perla de Occidente”.

Ubicado en la colonia Lafayette sobre 16 mil metros cuadrados (m2), tiene una plusvalía calculada en 25% en 20 meses con departamentos que van de 2.5 a 5 millones de pesos (mdp).

Los otros estarán en la avenida Federalismo 25 mil m2 de construcción y en Curiel sobre 65 mil m2; en conjunto todos significan un valor de venta de mil 400 mdp.

Más allá del cambio sexenal Marhnos trae en su división hábitat un portafolio de 6 mil mdp que sin problemas les permitirá saltar el momento.

De hecho esta firma que en su momento llegó a Guatemala, en donde opera una carretera, ya visualiza explotar sus fortalezas por ejemplo en Perú, en donde la inhabilitación de muchas constructoras por el caso de Odebrecht abre espacios. Colombia es quizá otra opción.

El año pasado Marnhos tuvo ventas por 2 mil 500 millones de pesos y espera crecer este 2018.

Así que pese a todo, no es momento de cruzarse de brazos.

***

LE ADELANTABA QUE el 16 de abril se retomarán en Bruselas las negociaciones del TLC entre México y la UE. Será la 10° ronda y la expectativa por parte de la IP es que ahora sí se podrá concluir. Los temas complejos están ligados a quesos, carne, frutas y compras de gobierno. Si bien desde diciembre se persigue ese objetivo podrían ser determinantes los trabajos previos que recién realizó el subsecretario Juan Carlos Baker y directamente Ildefonso Guajardo titular de Economía. Le platicó que nuestro negociador en jefe expuso a su contraparte Cecilia Malmström que en mayo, dado el entorno político, el soporte de la IP ya no sería el mismo, de ahí la urgencia de terminar. Malmström realizó algunas consultas y la respuesta fue vamos para adelante. De ahí la confianza, aunque ya sabe que en estos menesteres nada está escrito.

***

SE CONOCE QUE el objetivo de acelerar la negociación del TLCAN es verídico por parte de EU, Canadá y México. De ahí el discurso optimista del CCE de Juan Pablo Castañón y “el cuarto de junto” a cargo de Moisés Kalach. Sin embargo dicho sentimiento no es compartido por toda la IP. Consultas propias permiten corroborar que hay temor de que por las prisas aparezcan “conejos en las chisteras” sobre todo en los temas álgidos donde no hay consensos. Robert Lighthizer y su equipo no han bajado la guardia. Ayer por cierto en Washington desorganización logística en los trabajos técnicos, y dispersión de los equipos en varias sedes. Esto no había sucedido.

***

ESTA SEMANA ROSARIO Robles titular de SEDATU anunció que la suma que hoy recibe un trabajador de hasta 2 salarios mínimos para realizar el enganche de una casa de interés social se elevaría entre 20 y 40 mil pesos para llegar a 100 mil pesos. El aumento que según CONAVI que lleva Jorge Wolpert beneficiaría a unos 2.3 millones de derechohabientes de INFONAVIT, se estima sin embargo que será insuficiente para reanimar ese segmento de capa caída desde que el subsidio cayó a solo 6 mil 800 mdp. Considere la inflación y el alza de costos que han tenido los desarrolladores. Así que apoyo acotado.

