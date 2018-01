Adiós TLCAN

Donald Trump mantiene su postura respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) al decir que es un acuerdo terrible y los mercados le agradecerán si lo elimina y negocia uno mejor.

Pero Oxford Economics estima que ningún acuerdo respecto del TLCAN eliminaría medio punto porcentual del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos (EU), en 2019, si el presidente de ese país lo retira del tratado de libre comercio tripartita.

En un informe publicado la semana pasada, los investigadores de Oxford Economics predije­ron que la salida de EU del pacto, con 24 años de antigüedad, sacudiría los mercados financieros, lo que provocaría un descenso en los rendimien­tos del Tesoro de EU y una caída de 5% en el S&P500 a medida que los inversionistas buscan refugios seguros.

La consultoría dijo que la medida también impulsará la inflación en EU y empujaría a la Fed a recortar las tasas de interés, al mismo tiempo que restringiría el gasto del consumidor y aumentaría el desempleo.

¿La buena noticia? El impacto no duraría mucho. “Aunque la recesión a corto plazo sería fuerte, el impacto a largo plazo sobre la economía estadounidense probablemente sería leve”, publi­caron los investigadores de Oxford Economics. La razón es que el comercio representa solo alrededor de un tercio de la economía de ese país.

México, donde el comercio representa cerca de 80% de su economía, previsiblemente sería el más afectado. Oxford Economics estima que una salida de EU tendría consecuencias: eliminaría 0.9 puntos porcentua­les al crecimiento mexicano en 2019, debilitaría 8% al peso, borraría 9% del mercado bursátil mexicano, sumaría tres puntos más a la inflación mexicana y su economía se reduciría casi 2% para 2022.





Canadá tampoco saldría ilesa. Perdería medio punto de crecimiento en 2019, su mercado de valores tendría un descenso de 6% y el dólar canadiense caería 3%, aunque para 2022, el im­pacto sobre el crecimiento habría disminuido.

¿Qué hace que todo eso valga la pena? Trump en repetidas ocasiones ha considerado el déficit comercial de EU como un criterio para medir la efectividad del TLCAN. De hecho, le dijo al Wall Street Journal lo siguiente:

“Si no logramos el acuerdo correcto, voy a terminar el TLCAN. ¿Está bien? Ahora, ¿quiero hacerlo? No, prefiero dejarlo, pero siento que sí, tú sabes, han tratado muy, pero muy mal a EU. Este ha sido un acuerdo terrible para nosotros —perdemos 71,000 millones de dólares (mdd) en déficit comercial con México y 17,000 mdd con Canadá. Si no logramos un acuerdo justo para EU y sus contribuyentes, entonces lo voy a terminar”.

Sin embargo, Oxford Economics cree que abandonar el TLCAN este año tendría poco im­pacto en el déficit de EU. “Si bien abandonar el TLCAN reduciría modestamente el déficit comercial, la reducción de las importaciones se compensaría, en gran medida, con la pérdida simultánea de exportaciones”.

En ausencia del TLCAN —si todo lo demás se mantiene igual— las reglas de la Organización Mundial del Comercio regirían sobre el comercio, pero eso aún “dejaría fuera del alcance el objetivo de la administración Trump de reducir el déficit comercial”, dijo la consultoría.

“La diferencia comercial se mantendría en 3.2% del PIB en 2019, en comparación con una modesta ampliación a 3.3% del PIB en la refe­rencia de 2019”, agregó.

Las negociaciones, que avanzan poco a poco, en realidad no han logrado grandes progresos en los temas difíciles, las cuales se reanudan esta semana en Montreal, Canadá.

Con las elecciones presidenciales mexicanas en julio, que complican el panorama, Trump su­girió al Wall Street Journal que “deja un poco de flexibilidad… no hay prisa”, lo que abre la puerta para retrasar cualquier acuerdo.

Es muy pronto para decir qué camino tomará la renegociación. Pero teniendo en cuenta que Trump necesita una victoria política que se relacione con el comercio, antes de las elecciones de noviembre próximo, como dice Oxford Economics, “una salida unilateral de EU del TLCAN es una posibilidad real”.