Procesos contra César y Javier Duarte no buscan venganza: Zavala

Chihuahua

En Chihuahua, dentro del marco de la gira Voy por México, Margarita Zavala expresó su apoyo a los procesos judiciales contra el "duartismo", en referencia a los ex gobernadores de Chihuahua y Veracruz, César Duarte y Javier Duarte, respectivamente, por quebrantar el erario; la persecución, aclaró, busca justicia y no venganza.

"Ha sido un compromiso y muy claro, no en sentido de venganza, sino en sentido de justicia, y en esa parte, pues, tanto la Secretaría de Gobierno como las instituciones en el estado han sido muy claras en su lucha contra la corrupción", aseguró.

TE RECOMENDAMOS: Cordero urge al PAN a escoger a candidato rumbo al 2018

"Es bien importante, como lo digo respecto también al otro Duarte (Javier), la justicia llega cuando se regresa todo lo que se desvió y se robó y se regresa al estado. Ojalá que desde la instancia federal faciliten precisamente el esclarecimiento de los hechos; se trata no de venganza, se trata de darle a cada quien lo suyo", reiteró.

Acerca de los resultados de los últimos comicios, Zavala dijo que "quizá en gran parte la elección se dio a favor del PAN precisamente porque se están recrudeciendo los temas de seguridad".

"Si a nivel federal, como ha pasado, abandonan la Policía Federal a grado tal que no tenemos un policía más o que no tenemos un peso más y que incluso los proyectos que tenían que ver con inteligencia y de investigación se han abandonado, pues claro que no sorprenden los niveles de violencia que ahora se tienen", apuntó.

TE RECOMENDAMOS: PAN-PRD, la fórmula ganadora en 2018: Fox

Asimismo, dijo que tanto México como Chihuahua necesitan más tejido social y prevención del delito, además de fortalecer a las instituciones de policía y de justicia.

En el mismo sentido, advirtió que en este mes el país registró el mayor nivel de violencia en décadas.

TE RECOMENDAMOS: Cae empresario acusado de desviar 120 mdp del erario en Chihuahua

Finalmente, Zavala dijo que el futuro de México se decidirá el próximo año, por lo que busca consolidar su cercanía con la ciudadanía y los panistas, escuchando y sirviendo mientras lleva a cabo su recorrido por el país.





MMR/SBG