Amistad con gobernador no resta autonomía a fiscal: Yunes

Veracruz

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares negó que su cercanía y amistad con Jorge Winckler Ortiz, recién nombrado fiscal general del estado, le reste autonomía para realizar su trabajo.

Yunes Linares aseguró que la autonomía se la otorga la Constitución y que ni en la ley ni en los requisitos para ser fiscal se indica que ambos funcionarios deban ser enemigos.

TE RECOMENDAMOS: Pidan a fiscal de Veracruz resultados en casos de desaparecidos

“Quienes suponen que la cercanía afectiva afecta la autonomía están rotundamente equivocados”, dijo y agregó que la autonomía no la otorga el gobernador, “soy respetuoso de la Fiscalía y entre los requisitos para ser fiscal no está ser enemigos”.

En entrevista, Yunes Linares dijo que existe una falsa apreciación respecto al nombramiento de Winckler Ortiz como fiscal, hecho que ha sido comparado con la designación que realizara su antecesor Javier Duarte de Ochoa al proponer a su amigo Luis Ángel Bravo Contreras como procurador y luego fiscal.

TE RECOMENDAMOS: ¿Quién es el nuevo fiscal de Veracruz?

“Creo que hay una falsa apreciación, el hecho de que un funcionario tenga una cercanía afectiva amistosa con el gobernador, no indica que pierda su autonomía, la autonomía de la Fiscalía está garantizada por la Constitución, no por el gobernador”.

Operativo de seguridad funciona, asegura Yunes

Al ser cuestionado sobre los hechos delictivos registrados en las últimas dos semanas en la entidad, donde los robos, asaltos, secuestros y ejecuciones se han multiplicado, Yunes Linares dijo que el operativo de seguridad está funcionando.

El gobernador dijo que, aunque lo deseable es que no exista actividad delictiva, las evaluaciones que tiene su gobierno es que el operativo funciona correctamente.

Respecto a su paseo en el centro de Xalapa con Jesús Villalobos López, ex director de Pronósticos para la Asistencia Pública, inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública, dijo que es su amigo y no niega a sus amigos, no es una persona corrupta, solo recibió una sanción administrativa.





ALEC