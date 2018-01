Corral llama a defender recursos; dice que no se pondrá "de rodillas ante Peña"

Ciudad de México

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció diversas acciones para exigir la entrega de los más de 700 millones de pesos que adeuda la federación a ese estado, al informar que va a organizar una marcha por todo el país hasta la Ciudad de México en la que informará de la discriminación y represalias por la investigación abierta a la gestión del ex gobernador César Duarte.

"No nos va a faltar dinero porque hasta una colecta hacemos antes de ponernos de rodillas ante el Presidente"



"Lo que estamos iniciando en Chihuahua es un movimiento por la defensa de la dignidad y la soberanía del pueblo de Chihuahua. Es una exigencia por un auténtico federalismo fiscal, será la batalla chihuahuense contra la corrupción y la impunidad", sostuvo.



Negó que se haya dado cuentas bancarias erróneas

Corral desmintió que las cuentas del gobierno de Chihuahua sean incorrectas y no se haya podido depositar ahí los recursos que la Secretaría de Hacienda convino con la entidad en materia de apoyos para cierres de gestión, como lo ha dicho el secretario José Antonio González Anaya y sostuvo que su gobierno nunca ha cuestionado ese mecanismo de transferencia.

Destacó que se trata de cuentas certificadas y el 14 de diciembre, cuando se firmaron los cuatro convenios por un total de 800 millones de pesos, se le depositaron 15 millones de pesos, antes de la detención del priista Alejandro Gutiérrez.

"Esto no tienen ni tendrá fines partidistas, esa es la estrategia del régimen de Peña Nieto, tratará de distraer con el momento electoral nuestra denuncia y por supuesto que tendremos mucho cuidado, no vamos a permitir que este movimiento se vaya a reducir a fines electorales o de campaña alguna".

"Como una represalia, como una venganza y como un castigo por las investigaciones de corrupción que hemos hecho, la Secretaría de Hacienda federal nos ha negado el depósito de 780 millones de pesos acordados a través de tres convenios".

"¿Qué sucedió tras nuestra denuncia?, una respuesta penosa e irresponsable, deshonesta, del Presidente de la República, y luego toda una embustera operación mediática por parte de la Secretaría de Hacienda".

Advirtió que va recurrir a diversos mecanismos para exigir al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario González Anaya que se respeten y transfieran de inmediato los recursos convenidos y que no va a dar marcha atrás en la lucha contra la corrupción que encabezó Cesar Duarte.

"Ahí no tuvieron problemas con las cuentas, los otros tres no nos depositaron. Exigimos al presidente Peña Nieto y al secretario de Hacienda que se transfieran de inmediato los recursos convenidos porque el sistema federalista es la gran mentira", dijo.



En la reunión informativa organizada en la Plaza del Ángel de la capital chihuahuense, Corral sentenció: "No nos va a faltar dinero porque hasta una colecta hacemos antes de ponernos de rodillas ante el Presidente".

"Nuestra lucha contra la corrupción y nuestro clamor por justicia para Chihuahua ha molestado al gobierno de Enrique Peña Nieto, porque hemos exhibido el modus operandi para la perpetración del régimen corrupto".

Anunció que en los próximos días se integraran diversas comisiones con empresarios, organizaciones sociales, profesionales, sindicatos para emprender acciones en apoyo al movimiento.

Solicitará, los mecanismos de transparencia y acceso a la información, los detalles de los recursos que se han depositado a otros estados a través de este tipo de convenios para documentar el trato inequitativo hacia Chihuahua, aunque dejó en claro que habrá un nuevo "apretón de cinturón en el estado" para no afectar los programas sociales y que tampoco haya despidos.





>>>Cita de la marcha

Corral Jurado hizoun llamado a una marcha que saldría desde Ciudad Juárez con dirección a la Ciudad de México para informar sobre la situación por la que atraviesa la entidad que gobierna.



"Organizaremos una marcha de la Dignidad Chihuahuense a la Ciudad de México, que parta desde Ciudad Juárez para darle a conocer al país el latrocinio que hoy se pretende proteger desde el gobierno de la República".

También dijo que impulsará en Estados Unidos reuniones con chihuahuenses para llamarlos a que pidan ante el gobierno de ese país la extradición del ex gobernador Duarte y personalmente se contactará con legisladores y organizaciones estadunidenses para solicitar que rechacen la protección y refugio de su país y pidan deportación del ex gobernador Duarte, ya que el gobierno mexicano no quiere la extradición.





>>>Pide la extradición de César Duarte

El gobernador chihuahuense pidió a las autoridades federales que exijan la extradición de su antecesor, César Duarte, para que comparezca ante la fiscalía del estado.



"Exigimos un alto a las represalias del gobierno federal por nuestra lucha contra la corrupción; exigimos al presidente de la República, Enrique Peña Nieto; al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y al procurador general de la República, Elías Beltrán, la inmediata extradición de César Duarte para que comparezca ante los tribunales de Chihuahua y enfrente la justicia que el pueblo reclama".

"Nunca nos hemos agachado ante el centralismo y menos ahora ante un régimen en decadencia. Los invito a estar debidamente informados por las redes, que se organicen por el estado, reuniones, asambleas de barrio", exhortó el gobernador.

"En todo el estado vamos a colocar en carteles, en vehículos, en eventos, nuestra exigencia a Peña Nieto de justicia para Chihuahua y la inmediata extradición de César Duarte, nuestro objetivo central será su extradición, ese es el verdadero origen de todo este problema y lo de hacienda es sólo una represión porque este prófugo de la justicia los tiene amenazado, porque además de ser muy bueno para robar también dice que sabe cantar".

Corral informó que se han abierto 39 proceso penales por el caso de corrupción política de Cesar Duarte y detalló que existen al menos 11 órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador.



"Hemos desmantelado y capturado a los principales colabores de la corrupción de César Duarte. Tenemos 39 procesos penales abiertos por causas de corrupción política. Se han obtenido de jueces 30 órdenes de aprehensión, de esas hemos cumplimentados 16 órdenes de aprehensión".

"Sólo en el caso del ex gobernador (César Duarte) se acumulan diez órdenes de aprehensión, más la del fuero federal, son 11 órdenes de aprehensión", sostuvo.

"No hay una antecedente en la historia del estado y del país que un presunto delincuente haya acumulado tal cantidad en su contra", además de tener vinculado a proceso ni más ni menos al secretario general del PRI, finalizó el gobernador.



